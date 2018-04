En tanto, los nombres de entrenadores para dirigir a Bravos FC Juárez en redes sociales y en distintos medios de comunicación vienen y van, la directiva del club se toma su tiempo para elegir al próximo jinete que asumirá la dirección técnica del conjunto en el Apertura 2018, justa que iniciará el próximo 20 de julio.“Nada relevante qué platicar, se está llevando un poquito más de lo pensado el proceso, no hay nada todavía que pueda decir”, declaró Juan Carlos Talavera, presidente del FC Juárez.La elección se hará a fines del mes en curso, estimó el directivo.“Se nos atravesaron otras cosas. No sé si para finales de este mes ya debemos de tenerlo definido prácticamente para que nos dé tiempo todo el proceso. Ahí mismo, deberemos de decidir lo de los jugadores”, expuso.Una vez elegido el nuevo timonel del FC Juárez, se determinara también cuándo saldrán de vacaciones los jugadores, quienes continúan con sus entrenamientos aquí, bajo las órdenes del entrenador interino Tomás Campos.“Creo que a finales de este mes, con el plan del nuevo director ya sabremos qué vamos a hacer”, expuso.Dentro del perfil deseado, Talavera comentó que los Bravos buscan un timonel que tenga la máxima capacidad técnica para llevar al equipo a la Liga MX.“De visión de grupo, de toma de decisiones, uno que tenga la capacidad en un momento dado de estar en Primera –División-”, manifestó.En torno a si buscan un entrenador de Liga MX o de Ascenso MX, respondió: “estamos abiertos a todo, estamos buscando por todos lados”.La lista de aspirantes a ocupar el banquillo del conjunto fronterizo incluye a José Luis Trejo, Ricardo Rayas, Marcelo Michel Leaño, Daniel Guzmán.Otros nombres que han sonado en el medio futbolístico nacional para venir a esta ciudad, son los de Gustavo Matosas –quien el fin de semana pasado declaró al diario AM de León, Guanajuato, que no ha sido contactado por la dirigencia de Bravos y se desmarcó-, así como el de Rafael Puente del Río, ahora analista invitado en la cadena Univisión.“Nosotros estamos explorando todas las posibilidades. Todos los nombres son una posibilidad, pero no hay nada certero”, expuso.

