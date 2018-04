Con sed de triunfo

La sequía de casi cinco años sin medallas en deportes de conjunto para la UACJ, en la Universiada Nacional, tiene un rival peligroso, el equipo Inditas de basquetbol femenil, el cual, podría acabar con ella en la próxima edición de la justa que inicia este martes 24 de abril, en Toluca, Estado de México.Desde que las propias Inditas cayeron en la final ante Adelitas UACH y, el equipo de futbol rápido femenil, a cargo de Jaime Álvarez, logró plata en Culiacán, Sinaloa, donde sucumbió ante las Borreguitas ITESM, en la batalla por el oro, en el 2013, ningún equipo indígena ha subido al podio en las ediciones ‘BUAP 2014’, ‘UANL 2015’, ‘U de G 2016’ y ‘UANL 2017’.Campeonas estatales y regionales 2018, las basquetbolistas teporacas ultiman detalles, se preparan para medirse a los mejores equipos universitarios del país, ya sea de escuelas públicas y privadas, levantan la mano y aspiran a integrar el cuadro de ganadoras.“Es lo que se busca, obviamente, en ningún momento hemos dejado de buscar el objetivo que está muy claro para nosotros, ir por la de oro. Obviamente, sabemos que no es imposible y, ante todo, tengo mucha confianza que las muchachas dejen su máximo esfuerzo ahí, dentro de la cancha”, declaró Silvia Gutiérrez, entrenadora de la tribu.Gutiérrez Lugo, quien ha guiado a las Inditas a la consecución de siete títulos nacionales universitarios, (‘Puebla 1994’, ‘Chihuahua 1998’, ‘Tamaulipas 2000’, ‘Veracruz 2001’, ‘Toluca 2005’, ‘Mérida 2006’ y ‘Cuernavaca 2009’, subrayó que, con la reducción de edad -23 años y 11 meses- en justas del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), el nivel competitivo de todos los equipos, se emparejó. “Llevamos una buena probabilidad y, en verdad, yo no quiero decir que no, pero creo que sí no la vamos a traer. Alguna medalla no la vamos a traer y creo que para eso hemos trabajado mucho”, apuntó.Tras quedarse en la primera ronda en la justa, el año anterior, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, las aborígenes irán a la caza del triunfo y a la conquista de la gloria, con el corazón por delante.“El equipo tiene mucho corazón para defender. Es una de las cosas que a mí, en lo personal, me gusta del equipo, que es luchón, que no deja de pelear. Otros años hemos tenido esa debilidad de que se nos subía el otro equipo, empezábamos muy bien e íbamos en picada al final”, externó.Ahora, es al contrario, las jugadoras mantienen un ritmo al principio y cierran fuerte los partidos, destacó.“Es una de las características que a mí me gusta mucho del equipo y esperemos así siga siendo”, afirmó.Con esta mística, las aborígenes pelearán de principio a fin cada juego en la capital mexiquense.“Sabemos que a nivel nacional hay equipos muy fuertes, obviamente con jerarquía como el ‘Tec’ de Monterrey, como CETYS, como UPAEP, que les meten mucha ‘lana’, pero, la verdad, yo voy muy convencida del trabajo que hemos hecho”, expuso.La escuadra viajará este lunes a Toluca, Estado de México.