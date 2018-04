Sao Paulo– Neymar espera encontrarse en mejor forma durante la Copa del Mundo en Rusia que antes de sufrir una lesión en un pie.El astro brasileño afirmó hoy que, si bien ha sido difícil perderse una parte crucial de la temporada para someterse a una cirugía mayor por primera vez en su carrera, hay en todo esto un aspecto positivo: Se encontrará bien descansado para el 14 de junio, cuando comience el Mundial.“He tenido tiempo suficiente para llegar al Mundial en buena forma y para prepararme”, declaró Neymar ante un grupo de periodistas durante un acto organizado por uno de sus patrocinadores en Sao Paulo.El delantero llegó al acto usando muletas, y se le pidió sentarse lo más pronto posible después de llegar al estrado.“Espero llegar ahí mejor de lo que estaba”, comentó en referencia al Mundial. “Desde luego, hay dudas. Yo también las siento. Pero es normal eso en alguien que estuvo lesionado. Ha sido duro no jugar ni entrenar”.Asimismo, Neymar informó que el 17 de mayo se someterá a su último examen médico postoperatorio, y podría estar disponible para las prácticas de la selección brasileña que inician el 21 de mayo, cerca de Río de Janeiro.El atacante del París Saint-Germain se sometió en marzo a una intervención quirúrgica, tras sufrir una fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho.Neymar opinó que lo más difícil fue no estar con sus compañeros del PSG que celebraron el domingo la conquista del título en la liga francesa.“Fue muy malo ver que mi equipo anotara, ganara el título y yo no pudiera estar ahí. Pero mi salud es lo primero”, comentó.Ante la pregunta de qué jugadores podrían tener un gran Mundial –además de él, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo–, Neymar no mencionó a uno solo de sus compañeros en el PSG.“Phillipe Coutinho y Gabriel Jesus marcarán una diferencia (con Brasil). Lo espero. Mohammed Salah no juega con un club muy famoso (Liverpool), pero podría tener un buen Mundial (con Egipto). Eden Hazard, Kevin de Bruyne y Luis Suárez también.Hazard, quien milita en el Chelsea, participará con la selección de Bélgica, al igual que De Bruyne, del Manchester City. El uruguayo Suárez es astro del Barsa.“Me alegra ser parte de una selección que es la más fuerte y que tiene l talento para ganar”, indicó Neymar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.