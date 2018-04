Está Korver entre el luto y los playoffs

Independence, Ohio— Kyle Korver está recibiendo un tratamiento diario para el pie derecho que tiene lastimado y toma medicamentos para luchar contra un “desagradable bicho” que irrumpió en la alineación de Cleveland.Sólo el tiempo podrá sanar su atribulado corazón.Ahora que empezó a tratar de obtener el campeonato, Korver está luchando con la reciente muerte de su hermano menor, Kirk, quien murió a los 27 años de las complicaciones de una inesperada enfermedad.Después de la práctica de ayer, Korver hizo una pausa en varias ocasiones mientras hablaba sobre el “mes muy complicado” que cambió su vida y lo dividió en dos.Ahora está tratando de conseguir un equilibrio emocional.“Acabo de regresar de lidiar con la muerte, por una parte está mi familia y por otra están los playoffs, es interesante poder equilibrar las dos cosas y al mismo tiempo tratar de prepararme para jugar basquetbol”, dijo.“Estoy lesionado. Siento que ha sido un mes muy complicado mentalmente, pero creo que en este momento estoy en un buen lugar y estoy preparado para jugar”.Korver se mantuvo en el piso durante cuatro minutos en la derrota que tuvieron ante Indiana por marcador de 98-80 en el Juego 1, aunque ya se está sintiendo mejor y espera tener más impacto mientras los Cavaliers tratarán de igualar la serie el miércoles por la noche.Este alero de 37 años ha sido confortado por su esposa Juliet, su familia y un abrumador apoyo de sus compañeros de equipo, contrincantes y muchas personas de la comunidad de la NBA.Las palabras, flores y mensajes de texto le han dado cierta paz, sin embargo, Korver sigue en conflicto sobre cómo llevar el duelo y cómo expresar su dolor.¿Saben que no he llorado cuando pienso en mi hermano? ¿Está bien eso? Yo no lo creo”, dijo.“Siento que estoy tratando de pasar por todas las emociones, etapas y altibajos que me dice la gente. Entiendo que esto es parte de la vida y cuando uno pasa por algo como esto, es increíble cuántas personas se acercan y cuentan sus propias historias que han tenido. He escuchado muchas”.“Son difíciles de escuchar, pero también es muy confortante saber que uno puede pasar por esto junto a muchas personas y que uno le importa a muchas de ellas”.Korver también se sintió animado por la reacción que tuvo un video en donde aparece hablando durante el funeral de Kirk.Flanqueado por sus otros hermanos, Kyle y Klayton, miró a sus padres y les dijo, “Ustedes siempre tendrán cuatro hijos”.“Me han dicho que mucha gente lo vio y que significó algo para muchas personas”, dijo Korver. “Creo que si a uno se le muere su hermano, quiere sacar algo bueno de eso. Aunque tomará un largo tiempo el poder ver algo bueno de eso. Realmente no creo que en este momento tenga espacio en mi cabeza para pensar en ello”.“Eso significa que muchas personas lo recibieron bien y lo comentaron. Me han dicho que les ha ayudado”.Su trabajo no ha sido de mucha ayuda, mayormente porque Korver está lesionado. No ha podido moverse de la manera como lo hace normalmente, recorrer la cancha o hacer una jugada pantalla y anotar un tiro de 3 puntos.