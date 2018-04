Despiden Indios Sub-18 a su entrenador

Sin una razón aparente y justificable, la directiva del equipo Indios Limuba, que participa en la Liga Estatal de Basquetbol de Desarrollo Sub-18 decidió cesar al entrenador Alan Bósquez.Mediante un mensaje de WhatsApp, Juan Escalante, quien es el presidente del club indígena, le notificó al estratega la decisión de quitarlo del proyecto y darle las gracias.Después de lograr los triunfos ante Camargo (72-55) y Parral (86-80), el fin de semana anterior, Bósquez dejó al equipo fronterizo en primer lugar de la tabla de posiciones, con marca de 11 juegos ganados y sólo un perdido.Fue el pasado lunes cuando el entrenador fue avisado de la medida que había tomado la directiva, con respecto a su continuidad con el conjunto superlíder de la competencia estatal.“No me dieron los motivos, por un mensaje de WhatsApp me avisaron y me dieron las gracias. No quiero especular sobre las razones que tuvieron para despedirme, pero es una decisión tomada”, comentó el joven estratega.Bósquez señaló que Escalante le hizo saber la decisión, mediante dicho mensaje, con un agradecimiento del club hacia su trabajo, además de reconocerle el apoyo brindado al proyecto durante todo el tiempo en el que estuvo en el banquillo, lapso en el que su desempeño lo realizó “por amor al arte”.“No voy a discutir, ni tampoco a pelear una decisión así; probablemente situaciones extracancha fueron las que inclinaron la balanza, a mí no me notificaron las razones precisas. Así me voy, se acabó”, manifestó Alan.Se espera que al timón del equipo juarense llegue en nuevo cuerpo de entrenadores, ya que los asistentes que trabajaron con Bósquez también salieron del proyecto.“La verdad que me voy con la frente en alto, el equipo está en primer lugar, como se proyectó desde el comienzo del torneo, que sería un protagonista del campeonato; mi trabajo ahí está y es el que habla por mí”, mencionó.El presidente del club fronterizo fijó su postura mediante un comunicado, en el que señaló que dicha separación fue un acuerdo mutuo entre la directiva y el entrenador.“De común acuerdo, el profesor Alan Bósquez deja de fungir como el entrenador en jefe del equipo Indios. Agradecemos el gran trabajo que hasta el fin de semana pasado realizó”, menciona.Con Jaime Siqueiros como nuevo estratega, la escuadra indígena vuelve a presentarse en casa el viernes 20 de abril, fecha en la que recibe a Soles de Ojinaga, en actividad de la jornada 16.Para la jornada 17, el sábado 21, el conjunto aborigen recibe a Manzaneros de Cuauhtémoc. Ambos partidos serán, a partir de las 7:00 de la tarde, en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.