Horas antes del inicio de la batalla por la corona del torneo regional de beisbol “Héctor ‘Bomba’ Pérez”, –a ganar tres de cinco juegos- que comienza mañana jueves, a las 19:30 horas, en el Estadio ‘Juárez Vive’, Manuel Soto y Carlos Baca, managers de Búhos de Villa Ahumada y Brujos, uno y dos en el rol regular, manifestaron un respeto mutuo por sus rivales y hablaron de los factores clave para ceñirse la corona.Soto, integrante del staff de coacheo de Adelaido Rodríguez, en Indios de Ciudad Juárez, en el Campeonato Estatal 2016, comentó que no encuentra un lado flaco por dónde atacar a los Brujos.“La realidad no. No hay por dónde atacarlos porque para mí, la única forma de ganarles es que mi pitcheo me lo retenga un poquito hasta la cuarta, quinta entrada, para que mis bateadores exploten y podamos agarrarles una ventaja. También, hay que tomar en cuenta que ellos traen muy buenos abridores, es la ventaja que yo puedo agarrar”, manifestó.Adelantó que para vencer a los Brujos, los Búhos tendrán que usar la inteligencia del pitcheo.“Hacer los cambios a tiempo porque también traen buen bateo y traen buen pitcheo, buena defensiva. Para mí que lo principal es los cambios a tiempo en el momento más indicado”, expuso.Destacó que en su staff de pitcheo cuenta con nueve lanzadores –entre ellos, Alberto Tovar, Pascual Campos, Darío Gardea y los refuerzos Germán Catarino e Iván Duarte-, los cuales, dijo, podría utilizar en estos dos primeros juegos, mañana y el viernes.“La clave va a ser que no se nos ‘duerma’ en el momento de hacer el cambio de lanzador, no aguantar tanto el pitcheo”, señaló.A ello, agregó que los Búhos, quienes tienen en su line up a poderosos bateadores como Oscar Aragonez, Ricardo Torres, Roberto Quiroz, Diego Ramírez, José Luis Téllez, Adrián García, Jaime Gurrola y Néstor Cruz, deberán continuar con su buena racha.“Ofensivamente han estado muy bien porque han remontado ventajas de hasta cuatro, cinco carreras que nos han hecho y las hemos vuelto a hacer. Eso es lo principal para mí”, mencionó.Tras perder el juego uno en semis 13-8 ante Aledanes, los Búhos ganaron los dos partidos dominicales por de 20-5 y 16-13.Baca, manager de Indios en el Campeonato Estatal 2015, anticipó que la batalla contra los Búhos resultará muy complicada y tampoco les ve ninguna debilidad a los líderes en el standing.“Híjole no, se me hace un equipo muy completo, debilidades no les veo. Lo único que pienso es que tenemos que ser mejores que ellos, batear más que ellos para poder ganarles”, expuso.Ante la poderosa artillería de la novena asaderera, el manejador afirmó que la rotación de lanzadores de los hechiceros que incluye a los abridores zurdos Aarón Aguilar y a Álvaro Sandoval, así como a los derechos Yovani Mundo y Luis Fernando Miranda, imponga condiciones desde la lomita de los disparos.“Tratar de que nuestro pitcheo se porte a la altura. Sabemos que es un equipo muy ofensivo, pero tratar que nuestro pitcheo aguante las menos carreras posibles y nosotros seguir bateando, poniendo gente en base y anotando carreras”, apuntó.En semifinales, los Brujos dejaron en el camino a La Tribu en tres juegos, el fin de semana pasado con pizarras de 11-5, 6-7 y 11-7.“Teníamos un rival duro enfrente, sabíamos que no estaba nada fácil, al contrario, iba a estar muy complicado porque tienen muy buenos jugadores y buenos pitchers, pero, a final de cuentas nos tocó salir avante aunque sea en tres juegos, sufridos, pero contentos por haber logrado la victoria”, resaltó.