Dan Chivas el primer golpe

Con la sangre caliente y con la inteligencia de campeón, el Guadalajara le pegó 2-1 al Toronto FC en la final de ida de la Liga de Campeones de Concacaf y tomó ventaja para el juego de vuelta en casa.Un gol de vestidor de Rodolfo Pizarro al minuto de juego y un bombazo de Alan Pulido al 71' que parecía centro y entró al ángulo, le dieron el triunfo al Rebaño para escribir una victoria en Canadá, que ni Tigres ni el América pudieron conseguir en las fases previas.Jonathan Osorio había empatado el encuentro al minuto 17 para los locales, que presionaron y buscaron mayor castigo, topándose con unas Chivas disciplinadas, intensas y con concentración total para evitar incluso amonestaciones sobre los cuatro elementos que llegaban condicionados.Pizarro, Orbelín Pineda, Carlos Cisneros y Jesús Godínez llegaban arrastrando tarjeta amarilla y debían evitar una más para no perderse la gran final en el Akron.En un saque de manos ganado por la derecha al Isaac Brizuela se metió al área, envió el centro al que Godínez le hizo una pantalla de engaño y Pizarro liquidó de un derechazo a Alex Bono para el 1-0 sorpresivo.Toronto FC parecía congelado con el sorpresivo arranque tapatío.Sin embargo, Sebastián Giovinco, quien tuvo la marca personal de Michael Pérez, inició la jugada del gol del empate.El italiano tocó para Josy Altidore, quien filtró al brasileño Auro y éste metió el centro a segundo poste que el colombiano Osorio empujó para el 1-1.El encuentro fue intenso, de desgaste y dinámica, con verticalidad de los locales y con sacrificio y recuperación del Rebaño.El que se presagiaba que sentiría el frío hasta los huesos y no sólo por el clima, sino del nervio por iniciar entre los titulares, fue Miguel Jiménez, el portero de nula experiencia internacional.Sin embargo, el suplente de Cota en el primer tiempo tuvo dos intervenciones fortuitas, pero atentas ante su buena colocación. Una en un tiro libre de Giovinco al '31, al que le metió las manos para desviar a tiro de esquina.La otra en un disparo de frente en el área chica que Altidore le estrelló en el pecho cuando parecía liquidado.Matías Almeyda se dio cuenta que quitándoles el balón arriba, los canadienses sufrían y así sacrificó a sus laterales para mandar gente de ataque.Cuando parecía se vendría el desajuste, Pulido cobró una falta por el lado izquierdo y al querer meter un centro a segundo poste, el balón buscó el ángulo y Alex Bono quedó adelantado por lo que se fue a las redes.Ya con el 2-1 y con Ángel Zaldívar en la cancha, el "Chelo" tuvo el tercero, pero disparó por encima en un contragolpe.Además de la victoria que da ventaja, el chiverío recuperó para el juego definitivo a los castigados Rodolfo Cota, Jair Pereira y Edwin Hernández.Por si fuera poco, el criterio de gol de visitante favorece a los tapatíos, por lo que Toronto está obligado a anotar dos goles y no recibir, ya que el empate global en la vuelta enviaría la definición a los tiros penales.Con Jorge Vergara como dueño, el chiverío jamás ha conseguido un título internacional.De hecho fue en 1962 la última ocasión en que los rojiblancos consiguieron el título del área de Concacaf.Ahora, el Rebaño se acerca al sueño de levantar el primer trofeo internacional en el siglo 21, después de que en el 2007 perdiera la Final ante Pachuca y en el 2010 la de Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre.El partido de vuelta se jugará en el Estadio Akron el miércoles 25 de abril a las 20:30 horas.

