Mientras los horarios de los juegos de la serie final del torneo regional de beisbol Héctor ‘Bomba’ Pérez entre Búhos de Villa Ahumada y Brujos –a ganar tres de cinco juegos- que inicia este jueves 19, se definirán hoy por la noche y la preselección Indios Juárez está por darse a conocer por la Zona Uno, el jurisdiccional Juan Pedro Plascencia, indicó que los coaches del manager Marcelo Juárez en la tribu, en el próximo Campeonato Estatal de Beisbol, deberán funcionar como piezas para entrenar.La batalla por el gallardete del regional está prevista para el jueves 19, viernes 20, así como para el viernes 27 y, de ser necesario para el sábado 28 y domingo 29 del mes en curso.“Los coaches deben de funcionar en los equipos como piezas para entrenar, que sepan fonguear, que sepan tirar rolas, que sepan tirar elevados, que sepan pasar la bola en práctica y es una de las cosas que también queremos ver. En años anteriores ha habido coaches que no saben pasar la bola o no saben tirar rolas, etc, y, a fin de cuentas, el trabajo más importante de un coach está en el campo de entrenamiento”, declaró Plascencia Chávez.Por ello, la Zona Uno busca coaches con estas cualidades.“Independientemente que la convocatoria –del torneo regional- ya tiene la inclusión del manager ganador como parte del cuerpo técnico. También, nuestros coaches, los coaches que la directiva decidirá deben cumplir ese perfil, un perfil activo, proactivo, que sepan fonguear la bola, que sepan pasar la bola en práctica, que sepan tirar elevados, que estén en constante trabajo con el equipo”, expuso.Hasta ahora sólo Luis Izabal, quien fungirá como coach de pitcheo, es oficialmente el único integrante del equipo de trabajo de Juárez.Izabal era esperado el pasado fin de semana, pero como tenía unas clínicas para impartir a jóvenes en Culiacán, Sinaloa, junto a Daryl Sherman, no pudo estar aquí y llegará para quedarse en los próximos días.Plascencia Chávez comentó que la adición de Víctor Triana como coach de bateo a Indios, aún no es oficial.“Estamos viendo posibles enroques y posibilidades”, expuso.Indicó que los juegos de preparación contra los Dorados de Chihuahua, a disputarse el viernes 11 y sábado 12 de mayo, se jugarán a las 19:30 horas, en ambos días, en el Estadio ‘Juárez Vive’.

