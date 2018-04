En la mira

Apoco menos de dos semanas de que se lleve a cabo el Draft 2018 de la NFL, el ex liniero ofensivo de los Mineros de UTEP, Will Hernández, podría reunirse con su ex entrenador en jefe Sean Kugler en los Broncos de Denver, según reporta el sitio ‘SB Nation A Mile High Report’.Cabe recordad que Kugler fue entrenador en jefe de los Mineros durante cuatro temporadas completas y el año pasado, al inicio de la quinta campaña, decidió renunciar al cargo. Kugler es actualmente el entrenador de la línea ofensiva de los Broncos y conoce bien el potencial del ex jugador Minero sobre el emparrillado. Bajo el mando de Kugler, el jugador de 22 años de edad fue titular en todos los partidos y lo fue también bajo el interinato de Mike Price.Hernández, nativo de Las Vegas, es un prospecto por el que los Broncos de Denver han mostrado interés y que podrían seleccionar en el segundo día del Draft. El mes pasado, en el Pro Day de UTEP, estuvieron 15 scouts de equipos de la NFL, atraídos por las habilidades de Hernández.El liniero ofensivo de 1.90 m, 6’3 de estatura y 149.5 kg, 330 lb, de peso, es considerado uno de los mejores guardias en todo el Draft. Está clasificado como el segundo mejor guardia, según NFL Draft Scout, y como el número 23 en general.SB Nation considera que Hernández es un bulldog en las trincheras que agregaría otro elemento rudo a la línea ofensiva de los Broncos. Lo agregaron con Bolles el año pasado y continuarían este año con Hernández. Combinarlo con Leary en la posición de guardia y con Paradis en el medio le daría a los Broncos una de las mejores líneas ofensivas interiores de la NFL.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.