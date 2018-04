Implementa NFL prohibición a cascos por seguridad

Nueva York– Por primera vez, la NFL ha prohibido que sus jugadores usen cierto tipo de cascos.Al notificar a los 32 equipos hoy, la Liga busca que los jugadores dejen de usar 10 variedades de cascos. Algunos, sobre todo de la marca Rawlings, ya han dejado de ser fabricados y no son respaldados por la compañía. Otros fueron considerados de calidad inferior que la mayoría de los 34 cascos examinados por la NFL y el sindicato de jugadores.Antes, los jugadores de la NFL podían elegir cualquier casco siempre y cuando aprobara las normas de certificación. Seis de los cascos de calidad inferior fueron prohibidos de inmediato, mientras que los otros cuatro pueden ser usados por jugadores que los portaron en 2017 pero no los demás jugadores.Los 10 cascos son: Impulse, Impulse+, Quantum y Tachyon, los cuatro de la marca Rawlings; SG Varsity y SG 2.0; Schutt Vengeance Z10 (modelo 204100), Air XP (modelo 789002) y Air XP Pro (modelo 789102); y el VSR-4 (modelo R41133) de Riddell. Cerca de 200 jugadores usaron esos cascos la temporada pasada.“Durante los últimos dos años hemos visto algunos cambios dinámicos en la industria de los cascos, tanto de nuevos fabricantes como de nuevos cascos y modelos de compañías ya existentes”, dijo Jeff Miller, el vicepresidente senior de política de salud y seguridad de la NFL. “Hay varios cascos que los jugadores deberían empezar a usar, pasar de aquellos que tuvieron malos resultados en las pruebas de desempeño a los que tuvieron los mejores resultados”.Un sondeo entre jugadores reveló que al menos 98% de ellos usó uno o más de los 34 modelos sometidos a pruebas. Los datos también mostraron que los casos de conmociones cerebrales aumentaron en la NFL en 2017 a 291.Las pruebas de laboratorio revelaron que los modelos VICIS Zero 1 de 2017 y 2018 fueron los que mejor desempeño tuvieron en cuanto a seguridad. Una tabla de rankings específicos de mayor a menor para los 34 cascos ha sido colocada en las instalaciones de entrenamiento de todos los equipos de la liga.

