Se retira, otra vez, apoyador James Harrison

Pittsburgh.- James Harrison volverá a intentar jubilarse de nueva cuenta, y esta vez es muy probable que sea por siempre para el apoyador de muchos años de los Acereros de Pittsburgh.El cinco veces seleccionado al Pro Bowl, dos veces All Pro y jugador defensivo del año de la NFL en el 2008 anunció en Instagram en la mañana de ayer que se retirará del deporte tras haber tenido una carrera de 15 años en la que pasó de ser un agente libre a convertirse en uno de los más temidos jugadores en la Liga.Harrison, de 39 años, posteó un collage de fotografías de sus dos hijos y señaló que “me he perdido de mucho por demasiado tiempo… y ya no seguiré jugando”.Harrison jugó por casi toda su carrera con los Acereros, acumulando 80.5 de sus 84.5 derribos mientras vestía los colores negro y dorado, siendo dicha marca un récord de franquicia. Pasó la temporada del 2013 en Cincinnati y firmó un contrato la temporada pasada con Nueva Inglaterra, participando en los tres partidos de los playoffs para los patriotas, incluyendo su derrota en el Super Bowl ante Filadelfia.Esta es la segunda vez que Harrison asegura jubilarse. Se retiró por un breve periodo en septiembre del 2014, sólo para volver de nuevo al campo de juego con los Acereros. Se mantuvo productivo hasta el final, registrando al menos cinco derribos del 2014 al 2016. Nada mal para un jugador que nunca fue seleccionado en el draft tras haberse graduado de Kent State y pasar la primera porción de su carrera primordialmente en los equipos especiales.Harrison compensó su relativa baja estatura –según mide seis pies de altura– con una sorprendente fuerza y una implacabilidad que lo convirtieron en uno de los mejores jugadores defensivos en la liga y una parte vital de un equipo que llegó al Super Bowl en tres ocasiones del 2005 al 2010, ganando dos veces el campeonato.Su retorno de intercepción de 100 yardas para anotar un touchdown en la última jugada de la primera mitad en el Super Bowl del 2009 es una de las jugadas más icónicas en la historia de la NFL.

