Tras una serie de anuncios y posposiciones en torno a su apertura, programada originalmente para noviembre anterior, el Salón de Eventos Morocos, que funcionará como un gimnasio para deportes de contacto y otras disciplinas, estará abierto al público a fines del presente mes, informó Jesús Pacheco, delegado del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, en esta ciudad. De entrada, el inmueble abrirá las áreas de luchas asociadas y box, después vendrá la apertura en esgrima, zumba y de un espacio de rehabilitación médica para deportistas locales a bajo costo. Pacheco comentó que la falta de contrato para dotar al inmueble de energía eléctrica, retrasó por tres semanas la inauguración del gimnasio. “Básicamente es lo único que nos falta. Originalmente teníamos luz, pero estaban ‘colgados’ de forma irregular, estaban conectados a la red, entonces, cuando comencé a planear cómo y cuándo abrirlo, nos dimos cuenta que la luz estaba en forma irregular, entonces, no quiero iniciar un proyecto con problemas, que en un futuro pueda resultar”, dijo. Por ello, se hicieron las reparaciones adecuadas, el contrato está en marcha y ya firmó con la Comisión Federal de Electricidad que revisará la instalación y dotará de luz al gimnasio. Además, comentó que el municipio ya entregó los trabajos que hizo en el lugar y las adecuaciones efectuadas de última hora a los baños, ya están listas. La remodelación comenzó en septiembre pasado y a raíz de la tardanza en los trabajos, algunos atletas batallan para entrenar por falta de espacios, como es el caso de los practicantes de luchas asociadas, a cargo del entrenador Rodrigo Mitre. “Básicamente con el que hemos tenido un poquito más de trabajo es con la gente de luchas asociadas, con el profesor Mitre. Ellos entrenan en el Gimnasio Ignacio Allende y llegamos al acuerdo, ellos querían inclusive ya irse como estaba la instalación, pero no tiene caso porque no tiene luz, entonces, los aires no están funcionando”, apuntó. Por ello, optó por esperar un poco más.

