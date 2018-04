Un rally de cuatro carreras en la onceava entrada permitió que los 51s de Las Vegas vencieran ayer a los Chihuahuas de El Paso, 9-6, en partido matutino celebrado en el Southwest University Park. Con el resultado, cada equipo sumó dos victorias en la serie.Fue la primera vez en la presente temporada que un partido de los Chihuahuas se define en extra innings, y también la primera ocasión en el Southwest University Park que se utiliza la nueva regla que permite a cada equipo colocar un corredor en la segunda base al inicio de cada entrada extra.Curiosamente, en la décima entrada los corredores que fueron puestos de inicio en la segunda base por cada equipo fueron puestos out en esa misma almohadilla. Patrick Biondi, de Las Vegas, fue sorprendido en una revirada del pitcher T.J. Weir, mientras que Travis Jankowski fue agarrado a medio camino en una rola al pitcher de Nick Schulz.Los Chihuahuas tuvieron que venir de atrás en cuatro ocasiones para empatar el partido. El tercera entrada pusieron la pizarra 1-1 en un error del tercera base David Thompson, a quien la bola se le fue por debajo del guante cuando parecía que sacaba el tercer out.Abajo 3-1 en el sexto episodio, Allen Craig puso la pelota del otro lado de la barda por el jardín derecho en un jonrón de dos carreras, su primero con los paseños. Después, en la séptima entrada un jonrón solitario del bateador emergente Brett Nicholas permitió que los Chihuahuas empataran a cuatro el marcador.Y en la parte baja de la novena entrada, con dos outs Franmil Reyes pegó una línea que pegó en la barda del jardín izquierdo y mandó a Nicholas al home para poner las cosas 5-5 y así obligar a los extra innings. Reyes había sido ponchado en tres ocasiones.En el décimo inning, los Chihuahuas tuvieron una buena oportunidad de dejar tendidos en el terreno a los 51s, al tener dos hombres en base y nada más un out, pero Allen Craig fue ponchado y Diego Gorís pegó una línea directa al jardinero central que puso fin a la amenaza.En el siguiente episodio, Colten Brewer fue enviado a la lomita por los Chihuahuas y caminó a Zach Borenstein, por lo que los visitantes tenían rápidamente a dos corredores en los senderos. Matt den Dekker entró de emergente y fue puesto out en toque de sacrificio. Luego Johnny Monell pegó rola a la segunda, los Chihuahuas intentaron sacar el out en home, pero no lo consiguieron y los visitantes se fueron arriba 6-5.Un hit de Phillip Evans impulse la séptima carrera de Las Vegas y con un doble de Luis Guillorme sumaron dos rayitas más para el 9-5. Los Chihuahuas respondieron con una carrera de Diego Gorís en la parte baja del onceavo inning. Gorís empezó la entrada colocado en la segunda base.Esta noche los Chihuahuas inician una gira de siete días. Primero visitan a los Aces de Reno en serie de cuatro juegos y después a Las Vegas en serie de tres. Regresarán a El Paso hasta el 25 de abril, pues el martes 24 es día de descanso en la Liga de la Costa del Pacífico.

