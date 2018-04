Rafa, hasta el final del torneo

Guadalajara, Jalisco.- El plan de los Rojinegros sería contar con Rafa Márquez hasta el final del torneo.Los partidos que le restan al Atlas son contra Chivas el viernes, y la visita contra Pachuca para la jornada 17.El presidente de los Rojinegros, Gustavo Guzmán, comentó en entrevista con el programa ESPN Radio Fórmula que cuentan con Márquez para los siguientes partidos.“Sí, el acuerdo con él es ese y si está bien como ha estado los últimos tres juegos, yo espero que la 17 también la juegue para ganarle a Pachuca”, dijo el directivo.Guzmán confirmó en dicho programa que se reunió con el jugador para definir el siguiente rol que tendría dentro de la organización.“Le hemos ofrecido que el club es de él. El club está para él, cuando entre a otra etapa de su vida. Hace seis meses lo notaba más con ganas de ser técnico, las últimas semanas hemos platicado de que quiere estar en lo directivo”, añadió.Ayer por la mañana, el Atlas entrenó en La Madriguera; el equipo no descansó tras la victoria de 1-0 contra Querétaro, pues entrenó sábado y domingo para preparar el Clásico Tapatío contra las Chivas.Aportaría experiencia: FerrettiMonterrey, NL.- Rafael Márquez se retirará del futbol profesional, pero Ricardo Ferretti espera que el internacional michoacano juegue su quinto Mundial.El ‘Tuca’ ofreció disculpas por promover a Márquez a la Selección, pero dijo que el zaguero aportaría mucho al grupo.“No necesito decir yo lo que ha dejado, (Rafa Márquez) ¿cuántos Mundiales ha jugado?, cuatro. Ojalá hasta jugara el quinto, pienso que sería un buen aporte para el grupo, para el entrenador, pero son decisiones ajenas a mí y debo ser respetuoso con Osorio”, comentó el DT.En otro tema, Ferretti espera que la Asociación de Futbolistas no realice el paro de labores en la jornada 17 como lo plantean, pues quieren erradicar el pacto de caballeros del futbol mexicano que prohíbe ciertas cosas a los jugadores cuando finaliza su contrato.“De hacer un paro yo no estoy muy de acuerdo, ojalá se sienten las partes y lleguen a un acuerdo. Los futbolistas no están pidiendo nada descabellado, que es terminar con esta regla de que los futbolistas no son libres cuando terminan su contrato, el famoso pacto”, señaló el timonel de los Tigres.Quiere 'Tuca' otra final regiaLa posibilidad de un Clásico Regio de Liguilla está latente y para Ricardo Ferretti lo ideal sería que fuera otra final.El ‘Tuca’ destacó el buen torneo de ambos equipos y espera que se enfrenten de nuevo en una disputa por el título.“Si toca, no es nada descabellado porque los dos equipos están haciendo bien las cosas, raro sería que no se diera, pero hay que ver cómo se termina y ver si es en cuartos, semifinal o final. Ojalá sea en final otra vez, que es lo mejor para este estado”, dijo el DT ayer en Zuazua.

