Triunfa Oh So Regal con récord de pista

Oh So Regal se anotó una grandiosa carrera con récord de pista incluido en la edición 59 del Sunland Park Handicap, con bolsa de 150 mil dólares, ayer en el hipódromo de Sunland Park.Con la monta de Alfredo Juárez Jr., Oh So Regal lideró cada paso del trayecto de una y un octavo de milla para caballos viejos. El cuatroañero, producto de Sidney’s Candy, controlaba el ritmo en todo momento y le quedaba mucho para el último tramo. La estrella de Judge Lanier tuvo una amplia victoria por cuatro cuerpos con un nuevo récord de pista de 1:47.21, con el que superó el anterior de 1:47.37 en poder de Proceed desde el 12 de abril de 2015.Oh So Regal respondió con un gran esfuerzo al derrotar a Sphene, del mismo establo, y a un talentoso grupo de ganadores de stakes como Curribot y a Sky Defense ganador del Winsham Lad Handicap.Oh So Regal se anotó su primer triunfo en un stake para el entrenador Miguel Hernández y se llevó 90 mil para el propietario Tom McKenna de Judge Lanier Racing.En el 2017 Oh So Regal terminó en tercer lugar detrás de su compañero de establo Conquest Mo Money en el Mine That Bird Derby.Judge Lanier Racing terminó segundo con el talentoso tresañero Sphene. El potro de Bodemeister corrió de manera impecable y terminó un cuepro al frente de Futile. Este último compitió como el favorito 7-5.Sky Defence, el favorito 5-2, nunca fue una amenaza seria y terminó en un lejano sexto lugar.El ampliamente favorito Hustle Up respondió a las expectativas con una victoria dominante en el Copper Top Futurity, con bolsa de 162 mil 905 dólares y una distancia de cuatro y medio furlongs. Montado por Tracy Hebert, Hustle Up tomó el control de la carrera desde la misma salida.Cuando fue retado por Stealing Home en la cuarta parte del trayecto, Hustle Up realizó un cambio en su galope y se escapó rumbo a la victoria. El dosañero hijo de Abstraction, criado en Nueo México, simplemente fue mucho caballo para sus rivales y ganó por siete y medio cuerpos en un tiempo de 51.55 segundos.La victoria fue la tercera consecutiva en el Copper Top Futurity para el entrenador Todd Fincher, que ayer fue nombrado el ganador del premio Bob Haynsworth Sportsmanship 2018.