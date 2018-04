Los Angeles— Manny Pacquiao y su entrenador Freddie Roach dicen que su asociación de 16 años concluyó.Pacquiao reveló su decisión el viernes en la última oración de una nota de prensa en la que detallaba planes para su pelea con Lucas Matthysse.Roach dice que no se enteró de la separación hasta el anuncio de Pacquiao. El filipino frecuentemente dio crédito a Roach por su evolución de un fajador puro a un campeón de ocho divisiones, gracias a incontables horas en el gimnasio de Roach, Wild Card Gym, en Hollywood.Roach emitió una declaración de tono agridulce en la que proclamó el final de una de las asociaciones más duraderas en un deporte notoriamente veleidoso. Roach estuvo en la esquina de Pacquiao en 34 peleas desde su debut en Estados Unidos en el 2001."Manny y yo tuvimos una excelente travesía durante 15 años _ más larga que la mayoría de los matrimonios y ciertamente una rareza en el boxeo", dijo Roach. "No lo cambiaría por nada. En el cuadrilátero y en la arena política, le deseo a Manny lo mejor. Mentiría si dijese que me sentí herido de que no me informó personalmente su decisión, pero los grandes momentos que disfrutamos juntos pesan mucho más".Pacquiao (59-7-2, 38 KO), de 39 años, está en el crepúsculo de su carrera, con cuatro derrotas en sus últimas nueve peleas y una notable baja en la velocidad de manos que le hizo un púgil increíble. Perdió una decisión contra Floyd Mayweather en el 2015 y otra con el poco conocido australiano Jeff Horn en su último combate con Roach en la esquina, en julio del 2017.Pero Pacquiao, que es además senador en Filipinas, está determinado a extender su carrera. Será entrenado por Restituto "Buboy" Fernandez y Raides "Nonoy" Neri para su combate contra el pegador argentino Matthysse (39-4, 36 KO) por la corona de la AMB en Kuala Lumpur el 15 de julio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.