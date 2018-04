Pegan 76ers paliza al Heat de Miami

Filadelfia— Ben Simmons consiguió 17 puntos, 14 asistencias y nueve rebotes en su debut de los playoffs, y los 76ers de Filadelfia lograron salir librados sin Joel Embiid, venciendo al Heat de Miami 130 a 103 anoche para conseguir su 17va. victoria consecutiva.Embiid estuvo presente como espectador en el primer partido de la primera ronda de la serie tras haber sufrido una fractura en el hueso orbital alrededor de su ojo izquierdo. El centro seleccionado al All-Star no pierde las esperanzas de poder regresar pronto en la serie. Los 76ers podrían terminar con esta primera ronda con rapidez una vez que Embiid se reincorpore a la alineación.Simmons se desempeñó de manera asombrosa en el área pintada y el Heat no pudo responderles a los reservistas de los 76ers Marco Belinelli y Ersan Ilyasova. Belinelli e Ilyasova se combinaron para conseguir cuatro disparos de tres puntos en el tercer cuarto, con los cuales ayudaron a cambiar el tono físico y lleno de fauls del partido a un juego a distancia que les permitió a los 76ers salir victoriosos. Utilizaron una racha de 15-0 en el tercer cuarto en su primer partido de postemporada en cinco temporadas bajo el mando del entrenador Brett Brown para dar inicio a la serie.Brown ganó 47 partidos en sus primeras tres temporadas mientras que los 76ers se sometían al Proceso —y más de 52 primeros partidos en esta temporada.JJ Redick anotó 28 puntos para encabezar a los 76ers, quienes serán los anfitriones del segundo partido el lunes. Belinelli obtuvo 25 e Ilyasova 17.Embiid no se puso la máscara negra que se la ha visto portar en los entrenamientos de tiros, cambiándola por una blanca al estilo del Fantasma de la Ópera para hacer sonar la ceremonial Campana de la Libertad antes del saque inicial.Los fans de los 76ers rugieron cuando Embiid, el auto-proclamado “Fantasma del Proceso”, agitaba sus brazos frente a la multitud, exhortándolos que gritaran más fuerte.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.