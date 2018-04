Apuesta LeBron a su octava final

Cavaliers de Cleveland contraPacers de Indiana• Antecedentes: LeBron James le está apostando a su octava participación en la final de la NBA, y los Cavaliers intentarán llegar por cuarto año consecutivo. Pero serán puestos a prueba por el equipo de Indiana, del cual muchos pensaban que estaría siendo reconformado esta temporada. Y los Pacers de hecho sí se reconformaron, pero se las ingeniaron para hacerlo con prontitud siendo impulsados por Victor Oladipo, probablemente el jugador que más ha mejorado en la NBA.Pronóstico: Cavaliers en seis partidos.Celtics de Boston contra Bucks de Milwaukee• Antecedentes: Los Celtics no contarán con Kyrie Irving, probablemente tampoco con Marcus Smart por la mayor parte de la primera ronda, y no han podido contar con Gordon Hayward desde el sexto minuto de la temporada. Pero consiguieron de todas maneras el segundo sembrado, y se oyen los murmullos de los escépticos de que están vulnerables. Los Bucks intentarán ganar su primera serie de los playoffs desde el 2001 —cuando el alero estrella Giannis Antetokounmpo tenía seis años.Pronóstico: Celtics en seis partidos.Rockets de Houston contraTimberwolves de Minnesota• Antecedentes: tras haber impuesto el mejor récord en la liga, los Rockets empezarán a avanzar rumbo a lo que esperan sea su primer campeonato para Mike D’Antoni, James Harden y Chris Paul. Se enfrentarán a los Timberwolves, quienes están de vuelta en la postemporada por primera vez desde el 2004 tras ponerle fin a la sequía más larga de la NBA sin haber podido calificar en los playoffs.Pronóstico: Rockets en cinco partidos.Thunder de Oklahoma Citycontra Jazz de Utah• Antecedentes: Aunque tuvieron que pasar por algunos momentos difíciles tras haber adquirido a Paul George y a Carmelo Anthony para que jugaran con Russell Westbrook, Oklahoma City ganó sus últimos tres partidos para conseguir la ventaja de jugar en casa en la primera ronda, y una nueva oportunidad para demostrar que pueden llegar a ser el equipo que esperaban cuando adquirieron a esos jugadores de alto perfil.Pronósticos: Thunder en seis partidos.HOY POR TVMilwaukee en Boston11:00 a.m. / TNTIndiana en Cleveland1:30 p.m. / ABC (7.1) y ESPNUtah en Oklahoma City4:30 p.m. / TNTMinnesota en Houston7:00 p.m. / TNT

