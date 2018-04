Gana Suze Returns el West Texas Futurity

Suze Returns resurgió en el último tramo de la competencia para ganar la edición 60 del West Texas Futurity (Grado 2), con bolsa de 269 mil 528 dólares, ayer en el hipódromo de Sunland Park.La más rápida en las pruebas clasificatorias validó su favoritismo 2-1 con un gran esfuerzo en el final. Bajo la monta de Jamie Parga Leos, Suze Returns rompió bien en la salida, pero tuvo que acelerar al máximo ante una animada All Sophia Wanted, que le dio una gran pelea durante las 300 yardas. Aunque ambas potras tuvieron magníficas carreras, Suze Returns encontró fuerzas para explotar en las últimas 50 yardas y eclipsar a All Sophia Wanted en un emocionante final de fotografía.Entrenada por Juan M. González, Suze Returns ganó por un cuello y se mantiene invicta en dos salidas. Con el triunfo se llevó 126 mil 678 dólares para su propietario Joe Ríos de El Paso.La ganadora es una potra dosañera criada en Oklahoma por High Rate of Return. Cubrió la distancia en 15.14 segundos y se perfila para ser una amenaza en los futurities del próximo verano en Ruidoso Downs.Favorita 10-1, All Sophia Wanted lidero por la parte central de la pista y parecía que se enfilaba al triunfo. La potra, producto de Five Bar Cartel, se quedó corta bajo la monta de José Montoya. All Sophia Wanted corrió valientemente y se llevó los 48 mil 515 dólares de segundo lugar para Sunset Well Service, Inc. Michael D. Chávez fue quien la entrenó.Eagle Coast termió con coraje para quedarse con el tercer lugar. Esgar Ramírez estuvo en las riendas para el entrenador José Luis Muela. El caballo capado, producto de One Famous Eagle, fue superado apenas por medio cuerpo. Ganó 29 mil 648 dólares para el propietario Ernesto Palacio de Odessa, Texas.Bajo la monta del jockey de cuartos de milla líder de Sunland Park, Manuel Gutiérrez, Flying Eagle 07, ganó las 300 yardas del West Texas Juvenile, con bolsa de 50 mil dólares.Producto de One Famous Eagle, el potro terminó de manera fuerte para superar a Arizona Chrome en las últimas 100 yardas. Entrenado por John Cooper, cubrió la distancia en 15.16 segundos. Con el triunfo se llevó 30 mil dólares para el propietario Jack Manning de Odessa, Texas. Ganó por medio cuerpo para sumar su segunda victoria en tres salidas.