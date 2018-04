Debutan hermanos con sendos triunfos

Mejor imposible, así resultó la noche del pasado viernes para los hermanos Juan Pablo y Jesús David Tizcareño Flores, pugilistas juarenses que debutaron en la misma función con un triunfo que les brinda la confianza para buscar cosas importantes en el boxeo profesional.“Fue una experiencia muy bonita, muy linda, estar en medio del cuadrilátero y ser apoyado en todo momento por mi familia y amigos; es una experiencia que no voy a olvidar”, comentó David, púgil de 20 años de edad.El menor de los dos hermanos no tuvo problemas para alzarse con la victoria por la vía del cloroformo ante José Torres, a quien sometió antes de que se cumpliera el segundo minuto del primer round.“Conseguimos lo que se buscó, ya que trabajamos el nocaut desde que comenzamos con la preparación, y aprovechamos las oportunidades que se nos presentaron durante la pelea para lograr ese objetivo. Este resultado nos da la confianza para seguir adelante”, mencionó el peleador fronterizo.Como tetracampeón nacional a nivel amateur y monarca continental en 2016, así se presentó David Tizcareño en el ámbito profesional, y de la mano de su entrenador Ernesto Reyna debutó en casa y ante su gente.“El plan es volver a pelear el próximo mes, por eso queríamos terminar pronto, pero de una manera inteligente. La idea es adquirir experiencia lo más pronto posible”, manifestó el debutante, que registró prácticamente un centenar de peleas en el amateurismo, con un récord de 91 triunfos por tan solo siete derrotas.David fue cuatro veces campeón nacional, conquistó la medalla de oro en el Campeonato Continental de Costa Rica, dentro de los 75 kilos, al noquear, en el primer asalto, al ecuatoriano Juan Sevillano.Juan Pablo por su parte, la noche del viernes, alcanzó el triunfo por la vía de la decisión dividida ante Marco Vargas, en pleito pactado en la división pluma, a cuatro asaltos.“Mi sueño era debutar aquí en Juárez y que mejor hacerlo junto a mi hermano y mi familia apoyándome. Estoy satisfecho con el resultado, aunque me hubiera gustado un nocaut, pero salí un poco distraído y creo que me falto más decisión”, dijo el púgil de 22 años de edad.Al igual que su hermano, Juan Pablo espera regresar pronto a los encordados, con la consigna de sumar más victorias a su novel récord profesional.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.