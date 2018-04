Siempre efectivo

Aarón Aguilar, pelotero de una sola franela, campeón pitcher en el torneo regional de beisbol “Héctor ‘Bomba’ Pérez”, gallardete que le dio el pase automático a Indios de Ciudad Juárez para el próximo Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, destacó que jugar una vez más con la tribu lo llena de orgullo.A partir del mes próximo, Aguilar Quiroga cumplirá su participación consecutiva número 17 con los Indios, el único equipo para el que ha lanzado en la ‘pelota caliente’ estatal, en su carrera.“No creo que todos -los peloteros- hayan estado en un solo equipo y para mí es un gran orgullo representar a mi ciudad, a la ciudad donde nací, a mi equipo y no me interesaría cambiarme ya a estas alturas de mi vida a otro equipo”, señaló.Indicó que desea jugar con los Indios hasta donde su cuerpo se lo permita.“Yo sólo le pido a Dios que me dé las fuerzas para seguir avanzando y seguir jugando hasta donde mi cuerpo lo permita y que sea con el equipo Indios. La verdad, es un gran orgullo para mí portar esta playera”, recalcó.Aarón, lanzador de 34 años y 1.90 metros, quien en el regional milita con los Brujos, ganó la triple corona de pitcheo con 1.29 en carreras limpias admitidas, 6-0 en juegos ganados y perdidos y en ponches con 56.En 42.0 innings, admitió sólo seis rayitas limpias, dio 14 bases por bolas y cometió un wild pitch.Además, el 10 de marzo lanzó un juego sin hit ni carrera contra la Liga Jilotepec, en siete entradas.Estos resultados fueron producto de la preparación que inició a fines del año anterior, en la cual, Trinidad Quezada, especialista en la materia, fue una pieza muy importante y le ayudó mucho, afirmó.“Yo mismo me enfoqué en hacer mi trabajo, en saber que no porque ya tenga mucho tiempo en Indios signifique que ya esté seguro. Me gusta pelear mi lugar, me gusta ganármelo y me enfoqué más que nada en eso, en hacer mi trabajo y ganarme el lugar a pulso y no por la persona que he sido en el equipo, sino por lo que pueda hacer en el regional antes que en el estatal”, manifestó.Aunque el regional aún no concluye, de cara al estatal, Aarón ya tiene bien definidas sus metas a cumplir con Indios, individuales y colectivas.“Los retos son, primero que nada, hacer mi trabajo, seguir manteniéndome en el nivel que estoy. Seguir haciendo mi trabajo como lo he venido haciendo en el regional, saber que en el estatal es un poquito más difícil, es un poquito más de nivel, pero, igual y es beisbol. Disfrutarlo, divertirnos más que nada, no estresarse de más”, expuso.A nivel colectivo, subrayó que quiere ser campeón estatal con el equipo de sus amores por primera vez en su exitosa trayectoria.Luego que vivió las derrotas de los indígenas ante los Mineros de Parral en las finales del 2012, 2013, 2014 y 2017, no quiere un revés más.“El objetivo es llevar al equipo a la final y ya quitarnos esa maldición de encima, de poder ser campeones, ahora con una nueva directiva, una nueva persona que ha estado dentro del equipo de Indios como jugador –Juan Pedro Plascencia- y ahora como dirigente, la verdad, que va a servir de mucho”, declaró.Aguilar, enfatizó que Plascencia Chávez, jurisdiccional de la Zona Uno, es capaz de sacar adelante al equipo.“Es una persona preparada y que ha sabido lo que que ha faltado en el equipo en años anteriores. Más que nada somos amigos, estamos para apoyarlo y tenemos que buscar ese campeonato más que nada”, dijo.Aunque no hay una estadística oficial, Aguilar es considerado el pitcher más ganador de la historia en Indios de Ciudad Juárez, en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza.FICHA TÉCNICANombre: Aarón Alejandro Aguilar QuirogaFecha y lugar nac: 29 diciembre 1983. Cd. Juárez, Chih.Edad: 34 añosEstatura: 1.90 metrosPeso: 82 kilogramosLogros: Campeón pitcher en el torneo regional de beisbol “Héctor ‘Bomba’ Pérez” en carreras limpias admitidas (1.29), en juegos ganados y perdidos (6-0) y en ponches (56)Lanzó un juego sin hit ni carrera de siete entradas el 10 de marzo, en el torneo regional de beisbol 2018, en la victoria por 10-0 sobre la Liga Jilotepec, el tercero en su carrera en un regionalEn el 2009, con Orioles a cargo de Javier Ramírez, logró un sin hit ni carrera frente a Piratas que dirigía Pablo GonzálezCon la camisola de la Sección 42, en los playoffs del torneo regional, lanzó otro doble cero, en el 2010En las filas de los Dorados de Chihuahua tiró un juego sin hit ni carrera en el torneo nacional de Primera Fuerza en el 2014, contra PueblaSuma 16 campeonatos estatales jugados con la camisola de Indios de Ciudad Juárez, el pelotero con más participaciones en la escuadra indígenaAunque no existe una estadística oficial, es considerado el pitcher más ganador de la historia en Indios de Ciudad Juárez, en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza