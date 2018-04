Siguen encendidos

Boston— El lanzador derecho mexicano Héctor Velázquez permitió dos carreras en cinco innings y condujo a Medias Rojas de Boston a vencer ayer 10-3 a Orioles de Baltimore.Hanley Ramírez sacudió un jonrón de dos carreras y empujó tres en total, y Boston apuntaló su mejor marca a 12-2, el mejor arranque de campaña en sus 118 años de historia.Andrew Benintendi aportó un sencillo de dos carreras y un doblete impulsor para los Medias Rojas y J.D. Martínez disparó un jonrón solitario.Solamente una vez –en 1918– Boston había arrancado 11-2.Alex Cobb (0-1) fue vapuleado en su debut con los Orioles, tolerando ocho carreras –siete limpias– en apenas 3 2/3 innings. Cobb llegó a Baltimore con un contrato de 57 millones por cuatro años como agente libre, tras pasarse los primeros 11 años de su carrera en Tampa Bay.Bravos 10, Cachorros 14Chicago— Javier Báez conectó un doble de tres carreras dentro del racimo de nueve anotaciones de los Cachorros en el octavo inning, gestado con apenas tres hits, y Chicago venció 14-10 a los descontrolados Bravos de Atlanta en un día, mojado y ventoso en el Wrigley Field.Los Cachorros quedaron abajo 9-1 en el tercer inning y llegaron al octavo con un 10-5 en contra. Chicago procedió a aprovechar cinco boletos, dos pelotazos, un error y un lanzamiento descontrolado para voltear el resultado ante los Bravos de Atlanta. Las nueve carreras se anotaron después de dos outs.Rockies 2, Nacionales 6Washington— Después de un tropiezo al inicio, Max Scherzer dominó al expedir 11 ponches y retirar a sus últimos 20 bateadores para que los Nacionales de Washington derrotasen por 6-2 a los Rockies de Colorado. Washington puso fin a una racha de tres derrotas.Scherzer (3-1) concedió un boleto con un out en el primer inning y Charlie Blackmon capitalizó con un jonrón. Eso fue todo lo que los Rockies pudieron hacer ante Scherzer, ganador de los últimos dos premios Cy Young de la Liga Nacional.Scherzer ponchó a los siguientes cinco bateadores y fue relevado tras siete innings. Ha recetado al menos 10 ponches en tres de sus cuatro aperturas este año.Rangers 6, Astros 5Houston— El primer jonrón en la carrera de Ronald Guzmán empató el juego en el octavo inning, y luego el dominicano puso en ventaja a los Rangers con un sencillo al cuadro en el décimo, para que Texas le diera la vuelta a un déficit de cinco carreras para vencer 6-5 a los Astros de Houston.Los Rangers, que rompieron una racha de cinco derrotas, llenaron las bases con un out ante Will Harris (0-1) antes que Guzmán diera un fuerte rodado por el medio. La pelota rozó el guante de Harris, y Jurickson Profar pudo anotar.Filis 9, Rays 4St. Petersburg, Florida— Jake Arrieta ganó su primer juego con los Filis de Filadelfia, el venezolano Odúbel Herrera bateó tres hits y los novatos J.P. Crawford y Scott Kingery remolcaron dos carreras cada uno en la victoria por 9-4 sobre los Rays de Tampa Bay.Fue la quinta victoria seguida de los Filis.Arrieta (1-0) toleró tres carreras en 6 2/3 innings tras quedar con una ventaja 6-0 en el segundo. El derecho de 32 años firmó un contrato de tres años y 75 millones de dólares el 12 de marzo tras ganar 68 juegos y un Cy Young con los Cachorros de Chicago.Piratas 1, Marlins 0Miami— El toque para sencillo de Corey Dickerson produjo la única carrera y los Piratas de Pittsburgh vencieron 1-0 a los Marlins de Miami.El abridor de los Piratas Jameson Taillon y su rival de Miami Trevor Richards mantuvieron el juego en cero hasta los últimos innings.Brad Ziegler (0-3) retiró al primer bateador de Pittsburgh en el noveno antes que Starling Marte se embasó con un toque. Josh Bell procedió con un hit al cuadro, que permitió que el dominicano Marte llegara a tercera. Acto seguido, Dickerson quiso tocar y le salió un elevado que cayó entre Ziegler y el segunda base Starlin Castro, con los que Marte pudo anotar.Cerveceros 5, Mets 1Nueva York— Chase Anderson dominó hasta el séptimo inning, el dominicano Jonathan Villar pegó un jonrón pegado al poste foul del jardín izquierdo y los Cerveceros de Milwaukee rompieron la racha de nueve victorias de los Mets de Nueva York al vencerles por 5-1.Jett Bandy también la sacó ante Matt Harvey, y Milwaukee frenó a los Mets para quedar con foja de 6-2 fuera de casa. El torpedero venezolano Orlando Arcia conectó un jonrón como emergente en el noveno inning.La única mala noticia para los Cerveceros fue otra lesión; el jardinero Ryan Braun tuvo que salir en el quinto inning por rigidez en la espalda.Anderson (1-1) solo permitió dos hits en 6 1/3 innings.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.