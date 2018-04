Peligro inminente

Puebla, Puebla— Lobos BUAP no ve su suerte y cada vez se acerca más a la quema.El cuadro poblano perdió 1-0 ante Necaxa, que se coronó en la Copa MX a media semana, y ya tiene la misma cantidad de puntos en número de partidos y su permanencia en la Liga MX ya no dependería de ellos.Con este resultado, los dirigidos por Daniel Alcántar ya no dependen de sí mismo para mantener la categoría.Si en las últimas dos fechas hacen de cero a tres puntos, estarían descendidos y los Tiburones Rojos de Veracruz salvados.Si consiguen cuatro unidades, los del Puerto requerirían de dos, pero si los universitarios cosechan cinco, los escualos tendrían que hacer uno más, ya que con cinco, la diferencia de goles salva a los de la BUAP.Aunque La Jauría obligaría a los jarochos a sumar nueve, si consigue ganar los últimos dos juegos, lo cual luce muy complicado por la forma que está jugando.La derrota ante los Rayos, que jugaron con 10 hombres desde el minuto 16 por la expulsión de Luis Gallegos, se completó con un gol de Roberto Alvarado al minuto 78 y mediante un disparo a corta distancia que José Canales no pudo detener.En sí el descalabro fue resultado del poco juego de Lobos, equipo que no mostró una idea ofensiva clara y si no perdió por una diferencia más grande se debió a que Necaxa tampoco apretó demasiado.Cruz Azul 2, Tigres 2Monterrey— El delantero uruguayo Martín Cauteruccio festejó su cumpleaños con un doblete y Cruz Azul rescató ayer un empate 2-2 ante el campeón Tigres, resultado que le sirve de muy poco en sus aspiraciones por clasificarse a la liguilla por el título del torneo Clausura mexicano.Cauteruccio, quien cumplió 31 años de edad, logró sus primeras anotaciones de la temporada a los 40 y 88 minutos para la Máquina, que contempla una eliminación por sexta ocasión en los últimos siete torneos.Jürgen Damm, a los 48, y el chileno Eduardo Vargas, a los 77, consiguieron los tantos para Tigres, que acumulan 26 puntos para colocarse provisionalmente en el tercer puesto de la clasificación.Cruz Azul alcanza 16 puntos, con los que se ubica en la 13ra posición, a una distancia de cinco unidades del octavo puesto, que es Pachuca, cuando quedan sólo dos fechas en el calendario.Cruz Azul tomó la ventaja cuando el ecuatoriano Ángel Mena mandó un centro por derecha hacia el corazón del área, donde Cauteruccio anotó su gol por el centro del arco.En el arranque de la segunda mitad, Damm recibió un centro por izquierda y dentro del área conectó un disparo colocado por encima del arquero Jesús Corona para poner nivelar 1-1.Después de eso, Gignac le retrasó una pelota en las afueras del área a Vargas, quien conectó un potente disparo que entró pegado al poste derecho del portero Corona.Cauteruccio logró su mejor gol al recibir una pelota dentro del área, recortó a un defensor y convirtió con disparo rasante al poste derecho del arquero argentino Nahuel Guzmán.América 0, Monterrey 0Ciudad de México— En el Estadio Azteca de la capital, América no aprovechó jugar con un hombre de más durante gran parte del partido y se conformó con un empate sin goles ante Monterrey.Las Águilas ligaron su segundo empate y con sus 26 puntos se mantiene en la tercera posición, aún sin poder amarrar el pase a la Liguilla.Monterrey llegó a 25 puntos y sigue en el quinto puesto.Morelia 0, Toluca 1Morelia— Morelia, con un gol del argentino Alexis Canelo, Toluca derrotó 1-0 a los Monarcas para mantenerse marcando el paso en el torneo.Canelo logró su gol a los 80 minutos para dar a Toluca su octavo triunfo consecutivo.Gracias a esa racha, Toluca suma 33 puntos y se mantiene firme en el primer puesto del torneo.Morelia permanece con 23 unidades en la sexta posición.Pachuca 3, Santos 1Pachuca— El japonés Keisuke Honda y Erick Aguirre anotaron goles en un lapso de seis minutos en la primera parte y los Tuzos doblegaron 3-1 a Santos.Honda movió el marcador a los 25 y Aguirre agregó su tanto a los 31 para dar el triunfo a Pachuca, que con sus 21 unidades se coloca en el octavo sitio de la tabla.El argentino Sebastián Palacios agregó un tanto a los 89 para los Tuzos.El caboverdino Djaniny Tavares descontó a los 35 por Santos, que se clasificó a la liguilla la semana pasada.Los Guerreros permanecen con 29 puntos, en la segunda posición del campeonato.

