Con todo derecho

Hit por hit, Roberto Quiroz, infielder de los líderes Búhos de Villa Ahumada y campeón bateador del torneo regional de beisbol, abrió la puerta de los Indios de Ciudad Juárez y, por tercera vez en su carrera, vestirá la camisola de la tribu en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, lugar que se ganó gracias a su título.De manera muy frecuente, Quiroz Arellano, de 27 años y 1.86 metros, encontró la esférica, le dio duro y consiguió el gallardete con porcentaje de .563.En 48 veces al bat y 14 juegos, conectó 27 hits, dio cuatro jonrones, tres dobles, recibió nueve bases por bolas y cuatro golpes, se ponchó en cuatro ocasiones y produjo 17 carreras.“Me siento muy contento porque fue un trabajo que inicié a finales de noviembre. Me metí de lleno al CrossFit, empecé a cuidar mejor mi alimentación, dejé de jugar y me empecé a dedicar a buscar una mejor mecánica de bateo, desde noviembre, hasta que se llegó la fecha del regional –17 de febrero–”, expresó.Producto del trabajo en el gimnasio, el antesalista habilitado ahora como primera base, ha perdido 20 kilos y luce más fuerte que en años anteriores.“Quiero seguir preparándome, entrenando y cuidando toda esta disciplina que he hecho desde noviembre”, afirmó.Esta ocasión, a diferencia de las dos anteriores, en las que recibió pocas oportunidades en los Indios de Ciudad Juárez, está dispuesto a ser inamovible en el line up del manager Marcelo Juárez, en la justa que iniciará el jueves 17 del mes próximo,“La verdad, estoy muy enfocado. Quisiera afianzar mi lugar, ya que digan: ‘no viene tal jugador, no no importa, aquí está Quiroz, está partiendo la camiseta’ y que ya nadie me pueda quitar, la verdad. Quisiera afianzarme ya con el equipo”, manifestó.Número uno en porcentaje de embasado con .656 y quinto en slugging (bases alcanzadas con los hits) con .875, en el regional, Quiroz enfatizó que vuelve a los Indios de Ciudad Juárez con otra mentalidad y desea que sus números hablen por él.“Pienso que regreso más maduro, dejando atrás todo de que ‘ya estoy aquí, ya no importa lo que hice, es lo que me va a mantener aquí’. No, ahorita pienso diferente, quiero seguir luchando al doble de lo que ya hice para que ahora sí, como quien dice, sigan hablando mis números”, expuso.Roberto, tricampeón regional -del 2013 al 2015- con la novena del Sindicato Municipal, comentó que sobresalir a la ofensiva, tener turnos de calidad y, en especial, batear jonrones, es lo que más le gusta del beisbol.Estresado porque en el regional no llegaban los cuadrangulares, a pesar de los buenos contactos que hacía con la canica, en los últimos cuatro juegos del regional, bateó uno en cada partido.“Ojalá lleguen y se sigan dando”, externó.Mientras la hora de jugar el estatal con los aborígenes llega, Roberto se enfoca en la semifinal de este fin de semana contra Aledanes, equipo al que consideró muy aguerrido.“Nuestro equipo está unido y creo que vamos a estar en la final”, apuntó.