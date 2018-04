Ciudad de México— Tiene 21 años y muchas ganas de que le den un chance estelar. Por eso, Jaime Munguía afirma que está listo para medirse con Gennady “GGG” Golovkin u otro rival de los llamados “grandes”.Lo que quiere el tijuanense es tener ya esas peleas de primer nivel. Munguía presume ya una marca de 28-0, 24 KOs, pero hace un par de semanas la Comisión Atlética del Estado de Nevada le negó el permiso para ser el rival del kazajo en Las Vegas para el 5 de mayo, argumentando que no contaba todavía con la experiencia necesaria para ese tipo de combates.“Yo estoy listo para el 5 de mayo o para cuando me digan. Yo no he dejado de entrenar, y estoy preparado para ir con Golovkin, si me llegan a poner a mí, o contra el que me digan.“Lo de la Comisión me motivó, pues ya se fija en mí”, expresó Jaime, quien está de visita este fin de semana en la capital.Munguía dijo que su promotor, Fernando Beltrán, le confirmó que estaría en la función del 5 de mayo en California, donde se preve que “GGG” tenga acción. Lo malo es que la cartelera hasta hoy no se ha podido oficializar porque a Golovkin le falta rival.