Una 'arregladita'

Con una inversión de entre 10 y 15 millones de dólares, el estadio Sun Bowl de UTEP será sometido a una remodelación en el lado oeste, que incluye la creación de nuevas áreas para los aficionados y la renovación del palco de prensa, así como del pasillo y los baños.Así lo dieron a conocer ayer en rueda de prensa, Diana Natalicio, presidenta de UTEP; Jim Senter, director deportivo de la universidad paseña; y Crystal Long, presidenta y directora ejecutiva del banco GECU, que es el principal inversionista del proyecto.Senter comentó que los trabajos se iniciarán tan pronto como sea posible en esta primavera y para cuando empiece la temporada 2018 de futbol americano, a principios de septiembre, ya estará terminada la remodelación del pasillo, al tiempo que continuarán con otros trabajos que incluso la gente no notará.Después de que concluya la temporada de futbol americano y una vez que se lleve a cabo el tradicional juego del Sun Bowl, se continuará con los trabajos de remodelación que estarán terminados para cuando inicie la temporada del 2019 en el mes de septiembre.Entre lo nuevo que ofrecerá el Sun Bowl estará la Terraza GECU, que contará con asientos reservados, mini suites para grupos pequeños, cantina, baños, puestos de comida.También el ‘Club Seating’, que será una nueva zona de asientos para los aficionados y que se ubicará justo debajo del palo y de la Terraza.Diana Natalicio dijo que en casi 60 años de existencia del estadio no se ha tenido la oportunidad de renovar, ni de mejorar de alguna manera la experiencia de los aficionados que asisten a los partidos o a algún otro evento que ahí se lleva a cabo.‘Hemos trabajado con los vestidores de los jugadores y todo eso, pero la experiencia de los aficionados no ha cambiado nada durante muchos años.’Agregó que desde hace un año empezaron a hablar con gente de la comunidad y negocios para saber si estaban interesados en la idea de colaborar con UTEP para mejorar el estadio y se dieron cuenta de que había un gran ‘apetito’ por hacer algo porque ‘el campus de UTEP ha cambiado mucho.’En relación al apoyo que recibirán de parte de GECU, Natalicio dijo que ellos van a colaborar y a ayudar a crear el espacio en la terraza, en los asientos especiales.‘Ellos han sido amigos preciosos, el GECU es maravilloso y es una organización que cree en nuestra comunidad y hacen mucho para mejorar la calidad de vida aquí. Agradecemos mucho a ellos por la visión que tienen y la voluntad de ayudarnos.’-¿Qué tan importante es para ustedes la comunidad de Ciudad Juárez en este tipo de proyectos?‘Es muy importante y hemos notado, por ejemplo, Jim Senter mencionó los conciertos y otras cosas, y muchas veces, así como en Cirque de Solei y otros eventos, viene mucha gente de Ciudad Juárez y queremos que ellos vengan también para apreciar el juego de futbol americano porque somos una comunidad y queremos mostrarles que les damos una buena bienvenida.’

