Se 'Dez... hacen' de problemas

Frisco, Texas.— Dez Bryant nunca estuvo a la altura del gran contrato que firmó con los Vaqueros de Dallas cuando solía ser uno de los mejores receptores de la NFL.Si el líder de la franquicia en capturas de anotación logra volverse a poner en forma tal como estaba en el 2014 cuando fue seleccionado al All-Pro, será con otro equipo.Los Vaqueros liberaron a Bryant el viernes, decidiéndose por abrir espacio en su tope salarial y renunciando a la productividad de uno de los más grandes jugadores estrella, aceptando así el riesgo de que pudiera demostrarles lo contrario si llegase a convertirse nuevamente en jugador seleccionado al All-Pro con otro equipo.Y Bryant hizo uso de Twitter para poner en claro que lo intentaría.“Si en ese entonces me encontraba un tanto oxidado, ahora me encuentro más listo que nunca”, según escribió en una ráfaga de tuits por el transcurso de dos días, comenzando el día anterior a una reunión donde el propietario y gerente general Jerry Jones le dijo que sería liberado. “Es algo muy personal”.Bryant, de 29 años, firmó un contrato de 70 millones de dólares a cinco años tras haber encabezado a la NFL con 16 touchdowns en el 2014. Pero no volvió a tener una temporada en la que lograra acumular mil yardas por el transcurso de tres años bajo el tan jugoso contrato, y simplemente jugó los 16 partidos sin siquiera acumular las 100 yardas en ninguno de estos por primera vez en su carrera de ocho años.A Bryant se le debían 12.5 millones de dólares en cada uno de los últimos dos años de su contrato, con un tope salarial de 16.5 millones en ambas ocasiones. La liberación del receptor deja un espacio de 8.5 millones libres para el equipo.“Esta fue una decisión muy difícil de tomar”, dijo Jones. “Se hizo en base a lo que creemos que debemos hacer para beneficio de los intereses de los Vaqueros de Dallas. Llegamos a este cruce de caminos de manera colectiva con la aportación y opiniones de varias personalidades dentro de la organización”.La declaración de Jones fue tomada en cuenta por Bryant, quien luego tuiteó, “Las palabras clave en esta declaración… Aportación y opiniones de varias personalidades… algo que ya sabía”.Bryant y Jones tuvieron una relación muy peculiar, debido a los problemas en torno al receptor a comienzos de su carrera. Las inquietudes fuera del campo fueron la razón por la que los Vaqueros lo adquirieron; Bryant no fue seleccionado hasta la última terna de la primera ronda en el draft del 2010. Dallas intercambió tres lugares de selección para conseguirlo.Después de las tres temporadas más prolíficas de su carrera, cuando Bryant promedió con mil 312 yardas y cerca de 14 touchdowns por año, se vio inmiscuido en una serie de demandas debido a ciertas deudas de joyería que no habían sido pagadas, y luego tuvo problemas con la Policía en un exclusivo centro comercial por vestir pantalones muy holgados.El problema más serio fue un incidente doméstico en el que se vio involucrada su madre en el 2012, en el que Bryant se declaró culpable y eventualmente el cargo le fue retirado cuando se mantuvo fuera de problemas por un año.

