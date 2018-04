Guadalajara— 270 minutos y telón abajo. Aunque ya se había dicho que Rafael Márquez se iba a retirar tras este Clausura 2018, el presidente del Atlas, Gustavo Guzmán, lo confirmó ayer y aseguró que ya habló con el defensa para definir que jugará sólo los últimos 3 partidos de la campaña.Una vez acabado el torneo local, la intención de Márquez es acudir a su quinta Copa del Mundo, tema que va muy avanzado y todo indica que sí iría, pues Juan Carlos Osorio ha dicho que si está bien físicamente, no tendrá problemas en convocarlo.“Su idea respecto aquí a la Liga (es) retirarse al acabar la temporada, por supuesto que está a las órdenes de Gerardo Espinoza, el técnico, y jugará seguramente si sus condiciones físicas son buenas tanto el juego de este viernes en la noche, más el Clásico y la Jornada 17 contra Pachuca”, dijo Guzmán a TDN."(Será) Su último torneo con el Atlas como jugador".¿Qué sigue para Márquez y los Zorros? en la plática que tuvieron el jueves, Rafa le comunicó a Guzmán que una vez pasado el Mundial de Rusia 2018, definirán en qué puesto se va a quedar en la institución. Hasta ahora no hay nada claro respeto a ese tema.“Mira, nuestra posición desde que Rafa llegó a integrarse al equipo ha sido de total apertura para que se integre con nosotros ya sea en la parte deportiva o en la parte directiva y lo hemos seguido platicando, hasta ayer todavía estuvimos un rato platicando y él está muy puesto”.“Lo que él nos ha pedido es: déjenme acabar como jugador y mi mentalidad está en terminar dignamente esta pésima temporada que tuvo el equipo y en el Mundial, y quedamos que al acabar el Mundial si él es convocado, llegaríamos a una decisión de que si se queda ayudando a Gerardo o si se queda ayudándome a mí, si será en un nivel directivo viendo todas las áreas o exclusivamente la deportiva”, afirmó Guzmán, quien también aseguró que el Atlas no está en venta y que él seguirá como presidente.

