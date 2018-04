Son Chivas presa fácil de Xolos

Tijuana–El ecuatoriano Miller Bolaños y el argentino Gustavo Bou convirtieron penales en la primera parte y Tijuana se enfiló a un triunfo anoche por 3-0 sobre un descafeinado Chivas para dar un paso hacia su clasificación a la Liguilla del Torneo Clausura mexicano, que disputa su fecha 15.Bolaños movió primero las redes a los seis minutos y después Bou agregó su tanto a los 40 para darle rumbo al encuentro.El estadounidense Rubio Méndez cerró la cuenta a los 85 por Tijuana, que rompió una racha de cuatro partidos sin triunfos y ahora tiene 24 puntos con los que se mantiene firme en el séptimo puesto a falta de dos fechas en el calendario regular.En México, los ocho mejores equipos avanzan a la fase final.Chivas, que usó un cuadro repleto de suplentes para darle prioridad a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, sufrió su segunda derrota consecutiva. Ocupa la posición 15 con 15 puntos y está muy cerca de quedar fuera de la Liguilla por segunda temporada al hilo.El Guadalajara viajará después del encuentro a Toronto, donde el martes disputa el partido de ida de la final de la Concacaf.En el arranque del encuentro, el argentino Damián Pérez conectó un disparo dentro del área que le pegó en la mano al zaguero Jair Pereira pera el penal que Bolaños convirtió con un tiro rasante al costado izquierdo del arquero Miguel Jiménez, uno de los suplentes alineados por Chivas.Antes del descanso, otro de los relevos, Benjamín Galindo, derribó dentro del área al argentino Juan Martín Lucero para el otro penal que Bou convirtió con disparo por el centro del arco.Atlas 1, Querétaro 0Guadalajara— Milton Caraglio anotó un gol a los 80 minutos y el Atlas consiguió un valioso triunfo por 1-0 ante el Querétaro en su lucha por no descender.Los Zorros tienen 14 puntos y se mantienen penúltimos en la tabla, pero en la clasificación por promedios que define el descenso se colocan 15tos superando a los Gallos Blancos, Veracruz y Lobos.HOY POR TVLobos BUAP vs Necaxa4:00 p.m. / SkyTigres vs Cruz Azul6:00 p.m. / Televisa y TDNPachuca vs Santos6:06 p.m. / Fox Sports 2 e ImagenMorelia vs Toluca7:30 p.m. / TV AztecaAmérica vsMonterrey8:00 p.m. / Televisa y TDN

