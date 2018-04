Estropean debut

Chicago— El venezolano Aníbal Sánchez lanzó pelota de tres hits en seis innings, Preston Tucker lo apoyó con un cuadrangular de tres carreras y los Bravos de Atlanta arruinaron el viernes la primera apertura de Yu Darvish en casa por los Cachorros de Chicago con una victoria de 4-0.Sánchez ponchó a seis y otorgó una base por bolas. El derecho mejoró su efectividad a 1.29 luego de dos aperturas y tres actuaciones después de firmar un contrato de ligas menores a mediados de marzo.Tucker conectó el largo batazo al fondo del jardín derecho en la quinta entrada, y los Bravos anotaron todas sus carreras en ese inning al presionar a Darvish.El japonés elegido a cuatro Juegos de Estrellas permitió cuatro carreras y nueve imparables en cuatro entradas y dos tercios. Darvish concedió cuatro pasaportes y recetó cuatro ponches en 105 lanzamientos, y Chicago perdió de nuevo para caer en dos de tres duelos con unos Piratas de Pittsburgh que toman fuerza.La primera apertura de Darvish en Wrigley Field con los Cachorros no se pareció en nada a su salida previa en el famoso y emblemático estadio –un triunfo dominante de los Dodgers en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el otoño del año pasado.Tras firmar por 126 millones de dólares por seis temporadas, Darvish ha tenido problemas en dos de sus tres actuaciones con los Cachorros.Salió de varios problemas antes que los Bravos despegaran en una quinta entrada en que enviaron a 10 bateadores al plato.Darvish realizó 39 lanzamientos en el inning y fue reemplazado después de ceder pasaporte a Sánchez para llenar la casa.Cardenales 5, Rojos 3Cincinnati, Ohio— El puertorriqueño Yadier Molina conectó un jonrón e impulsó tres carreras al guiar a los Cardenales de San Luis a una victoria por 5-3 que se sumó al peor arranque de temporada de los Rojos de Cincinnati desde 1955.San Luis llegó a la serie con un bache ofensivo pero despertaron durante los dos partidos frente al peor cuerpo de lanzadores de las mayores, registrando 18 carreras y 25 hits. Molina _abucheado en cada visita al plato en el Great American Ball Park_ pegó un cuadrangular en cada partido.Los Rojos sufrieron su sexta derrota en fila y cuentan con el peor record de Grandes Ligas con 2-11.Rockies 2, Nacionales 1Washington— El venezolano Carlos González pegó cuadrangular y un elevado de sacrificio para impulsar las dos carreras de Colorado al llevar a los Rockies a su tercer triunfo consecutivo, una victoria por 2-1 sobre los Nacionales de Washington.González dio a los Rockies una ventaja de 1-0 en el cuarto inning con su tercer vuelacerca de la temporada, y bateó el elevado de sacrificio decisivo en la sexta entrada.Scott Oberg (1-0) lanzó un inning y un tercio en labor de relevo para apuntarse la victoria, y Wade Davis se hizo cargo del noveno episodio en su sexto salvamento mientras cinco relevistas de los Rockies se combinaban para no conceder un solo imparable en cuatro innings y un tercio.Piratas 2, Marlins 7Miami— Justin Bour pegó cuadrangular y produjo un par de carreras, y los Marlins de Miami derrotaron 7-2 a los Piratas de Pittsburgh.JB Shuck impuso marca de su carrera con cuatro hits en su primer juego en Grandes Ligas desde 2016, y el Miguel Rojas añadió tres hits por los Marlins, que salieron de una racha de tres derrotas consecutivas. Miami registró máximos de temporada en carreras y hits con 14.Dillon Peters (2-1) recibió dos carreras y cuatro imparables en seis episodios.Chad Kuhl (1-1) trabajó a lo largo de cinco innings y recibió 11 imparables y cinco carreras _cuatro de ellas limpias.Cerveceros 5, Mets 6Nueva York— Todd Frazier conectó su primer cuadrangular con los Mets, el nuevo catcher venezolano José Lobatón pegó triple en su primer turno al bate con el equipo, y Nueva York extendió su racha ganadora a nueve con una victoria por 6-5 sobre los Cerveceros de Milwaukee.Steven Matz puso fin a una racha de 11 aperturas sin ganar que inició el 28 de junio pasado, y Nueva York mejoró su marca a 11-1 bajo las órdenes de su nuevo manager Mickey Callaway, el mejor inicio de temporada en la historia del equipo.Filis 2, Rays 1St. Petersburg, Florida— El colombiano Jorge Alfaro aportó el sencillo de la ventaja con dos outs en el noveno inning para que los Filis de Filadelfia sumaran su cuarta victoria seguida al superar 2-1 a los Rays de Tampa Bay.Alfaro pegó el sencillo al jardín izquierdo ante el cerrador dominicano Alex Colomé (0-2) para impulsar la carrera de Scott Kingery, que había bateado doblete.El derecho venezolano Edubray Ramos (1-0) sacó el último out del octavo episodio con corredor en tercera antes que el dominicano Héctor Neris se encargara de la novena entrada en su segundo salvamento de la campaña.Tampa Bay cayó a marca de 0-6 en juegos en los que concede tres carreras o menos.‘Rescatan’ Rangers a GallardoHouston, Estados Unidos 13-Apr-2018 .- Los Rangers de Texas firmaron al derecho mexicano Yovani Gallardo a un contrato de liga menor y lo han asignado a Triple-A con el equipo Round Rock.Desde dicha sucursal, el veterano le brindará profundidad a Texas en el pitcheo abridor.Gallardo lanzó en tres juegos para los Rojos de Cincinnati en esta temporada. Tras permitir ocho carreras en 2.1 entradas, fue dado de baja y tras rechazar una asignación de liga menor, se convirtió en agente libre.De 32 años de edad, Gallardo es un veterano de 12 campañas en Grandes Ligas. Tuvo sus mejores años con los Cerveceros, con los que fue convocado al Juego de Estrellas del 2010.El michoacano tuvo marca de 13-11 con efectividad de 3.42 en 33 aperturas para los Rangers en el 2015 y registró 5-10 con 5.72 con los Marineros el año pasado.

