Chocan potencias

Nyon, Suiza— Real Madrid-Bayern Munich, el perpetuo clásico de las semifinales en la Liga de Campeones.Los dos equipos, que suman 17 títulos europeos, nunca se han encontrado en la final, pero ésta será su séptima semifinal en la competencia en su 63ra edición.Fue lo que deparó el sorteo de los cruces de la penúltima fase del torneo.“Es evidente quienes son los favoritos. Nos tocó medirnos contra los actuales campeones”, señaló el director ejecutivo del Bayern Karl-Heinz Rummenigge.La ida de la eliminatoria será el 25 de abril en el Allianz Arena del Bayern y la vuelta se jugará el 1 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu.“Obviamente es complicado”, opinó Emilio Butragueño, el director de relaciones institucionales del Real Madrid. “El último paso siempre es el más duro porque han quedado sólo los mejores. El Bayern es un gran equipo con una gran trayectoria, pero tenemos la ilusión de que nuestros jugadores estén una vez más a la altura y podamos llegar a la final”.En la otra semifinal, Liverpool y Roma reeditarán la final de 1984, ganada por los ingleses en el estadio de los italianos.La final está prevista para el 26 de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev. El alcalde de la ciudad ucraniana, el excampeón mundial de peso pesado Vitali Klitschko, estuvo presente en el sorteo que se realizó ayer en la sede de la UEFA.Real Madrid, que busca extender su récord con el que sería su 13er título, llega a semifinales por octavo año consecutivo. Durante ese periodo, ha conquistado tres títulos y perdido cuatro veces en la etapa semifinal. Bayern le ganó por penales en 2012, en Madrid.El quíntuple campeón Bayern también eliminó a los merengues en las semifinales de 1976, 1987 y 2001.Madrid venció al Bayern de Pep Guardiola en los partidos de ida y vuelta de 2014 y también la semifinal de 2000. También se cruzaron en w cuartos de final de la pasada edición, con el Madrid imponiéndose 6-3 en el marcador global.Una final de la Champions para Bayern sería un justo broche de oro para la carrera del técnico Jupp Heynckes, a quien sucederá Niko Kovac en la próxima temporada según anunció el campeón alemán el viernes.Heynckes abandonó su retiro en octubre después del mal comienzo de Bayern en la Bundesliga bajo Carlo Ancelotti.Bayern ganó la final en 2013, en lo que fue el último partido de Heynckes antes de su primer retiro. También ganó el título con Real Madrid en 1998.Ambos duelos tendrán el aderezo de reencuentros con ex jugadores de los equipos.El mediopunta colombiano James Rodríguez volverá a verse con sus ex compañeros del Madrid tras haber sido cedido en préstamo al Bayern en julio pasado.Anfield será la sede de la ida el 24 de abril, cuando el delantero de Liverpool Mohamed Salah se reencontrará con sus ex colegas de la Roma de los que se despidió en junio tras ser transferido por 42 millones de euros (50 millones de dólares).“Todos sabemos el enorme impacto que ha tenido Mo en nuestra temporada”, dijo el entrenador de Liverpool Juergen Klopp. “¿En dónde estarían ellos (Roma) si Mo hubiera seguido ahí”?Liverpool ganó el cuarto de sus cinco títulos europeos en 1984 al vencer a la Roma por penales tras un empate 1-1. Esa fue la única vez anterior que Roma llegó a semifinales.Será la primera semifinal de Liverpool desde 2008, cuando perdió con Chelsea.De los cuatro semifinalistas, Liverpool es el único invicto y a la vez el que ha jugado más partidos, 12 en total, incluida la ronda preliminar en agosto.Anotaron cinco goles para dejar en el camino al favorito Manchester City en los cuartos de final.“Liverpool cumplió una gran gesta como hicimos nosotros”, declaró el capitán de la Roma Daniele De Rossi, autor de uno de los goles en la impactante victoria 3-0 sobre el Barcelona el martes para revertir el adverso 4-1 de la ida.El criterio de goles de visitante también terció para que la Roma sorteara la ronda de octavos ante Shakhtar Donetsk, perdiendo en la ida y luego maniatando a su oponente de local. Por tercera eliminatoria seguida, el equipo italiano será visitante en la ida y cerrará en el Stadio Olímpico, el 2 de mayo.

