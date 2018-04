Van Bravos de visita

En su último partido fuera de casa en la temporada 2017-2018 de la Tercera División Profesional, los Bravos FC Juárez visitarán hoy, a las 18:00 horas, –de esta ciudad- a los Tiburones de Puerto Peñasco, Sonora, en el Estadio Arturo Bravo Herrera, en duelo correspondiente a la jornada 25, penúltima del torneo.Los Bravos que el sábado anterior golearon 3-0 a Cimarrones Sonora, aquí, son líderes del Grupo XIII con 62 puntos en 22 cotejos, 19 triunfos, tres empates, cero derrotas, 76 goles a favor por 22 en contra.Los Tiburones, quienes golearon 3-0 a FC Toros en Guadalupe Victoria, Durango, la jornada pasada, tienen 43 unidades, 12 victorias, cinco empates, cinco derrotas, 53 goles a favor por 30 en contra.Los Bravos, a quienes los Xoloitzcuintles de Caliente les pisan los talones con 57 unidades, derrotaron cuatro a uno a los escualos en la primera vuelta, el nueve de diciembre pasado, en el Complejo Bravos, con goles de Adrián Conde, autogol del portero José Vázquez, tanto de Roberto Alderete y uno más de Damián Vara.“Es un gran partido. Vamos a darlo todo, sabemos que es el último juego de visitante, antes de empezar la Liguilla”, expresó Vara, medio de contención de la escuadra fronteriza.Acerca de los Tiburones, comentó que se trata de un buen equipo que el año anterior vino a esta ciudad a darlo todo y, esta vez, en casa, no será la excepción. Sin embargo, dijo que los Bravos irán a Sonora en busca de los tres puntos.“Nosotros vamos a ir con lo que sabemos y con lo que tenemos. Siempre con el mismo objetivo, vamos a ir a darlo todo, vamos a ir por el triunfo y primeramente Dios que se nos dé el resultado”, dijo.Damián resaltó que en la segunda vuelta de la campaña, los Bravos no tienen juegos empatados ni tampoco conocen la derrota y eso les da un plus para afrontar la Liguilla.“Sabemos que la Liguilla va a ser muy competitiva, pero, por lo mismo, vamos a estar muy bien preparados para darlo todo”, manifestó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.