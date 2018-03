Llega Major Bites primero a la meta

Major Bites hizo un gran esfuerzo para derrotar a Hot Authorization por medio cuerpo en el Mesilla Valley Speed Handicap (R3), con bolsa de 85 mil dólares, que se corrió ayer en el hipódromo de Sunland Park.Al igual que en su victoria en el Dona Any County Stakes, con bolsa de 85 mil dóalres, el pasado 28 de enero, Major Bites mostró una gran velocidad en el Mesilla Valley Speed ​​Handicap y nunca dejó de acelerar.El caballo capado cincoañero, hijo de Jesse James Jr, tomó el control temprano en la carrera bajo la monta del jockey José Álvarez. Pasó a toda velocidad por el tramo para mantener a raya al segundo lugar Hot Authorization. El ganador recorrió la distancia en un tiempo de : 17.112 segundos, mostrando gran confianza en su desempeño. Favorito 3-5, pagó $3.20 dólares.Major Bites se encuentra en medio de una excelente campaña, fue segundo lugar en el Jess Burner Memorial Handicap y después sumó dos victorias consecutivas. Obtuvo 51 mil dólares para el propietario Israel Bordier. Es acondicionado por el entrenador de alto porcentaje, Jesús Carrete. El ganador de varios stakes, tiene 7 victorias en 22 salidas en su carrera. Sus ganancias totales son cercanas a los 350 mil dólares.El segundo lugar, Hot Authorization, ganó 17 mil dólares por su esfuerzo. Ricardo Armendáriz entrena al sieteañero producto de Corona Caliente, para la sociedad de Félix Rodríguez, Cliften Nielsen y Sergio Holguín. Criado por Mike Abraham, Hot Authorization ha ganado más de $160 mil dólares.Comin To Your Town, favorito 33-1, caballo cincoañero y otro hijo de Jesse James Jr, terminó en tercer lugar, derrotado por un cuerpo y medio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.