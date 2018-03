Listos para el kickoff y para que inicie la batalla en el emparrillado, con los monarcas Indios UACJ en busca del bicampeonato y la inclusión de los Linces de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH, el sábado 10 del presente mes, iniciará la temporada 2018 de futbol americano de la Liga CONOFAI, categoría Intermedia.Junto a los citados conjuntos, en la justa competirán los subcampeones Liebres ITCJ, con Jorge Arriaga como coach; Big Black, a cargo de Pedro Daniel Gallegos; Toros Bravos UTCJ, al frente de Joaquín Delgado y, Borregos ITESM Chihuahua, que dirige Edgar Aguirre.Alfredo Martínez, entrenador en jefe de Indios UACJ, indicó que el desafío para la tribu es tratar de refrendar el gallardete que conquistaron el año anterior, a costa de las Liebres ITCJ, 13 puntos a dos.“El reto es tratar de repetir. Llegar a la final nuevamente. Estamos preparados, pero va a ser un torneo competitive, pienso yo, fuerte y estamos listos ya. Tenemos una preparación adecuada y ya con ansias de que empiece”, afirmó.Martínez Navarrete expresó que de la temporada pasada a ésta, el equipo tuvo muchas altas y pocas bajas.“De ser un equipo de 40 jugadores el año pasado, ahora somos 60 y tenemos bastantes novatos”, destacó.Acerca de los rivales que darán guerra en la justa y junto a los Indios serán contendientes al cetro, señaló a las Liebres ITCJ, a los Linces, al igual que a los Borregos ITESM Chihuahua.Raúl Nevárez, coach de los Linces, comentó que la inquietud por participar en esta categoría nació debido a que, por reglamento, en el Interfacultades, no podrán jugar 10 ‘extranjeros’ –atletas que no estudian en la UACH-.Por ello y para que no se quedaran sin actividad, armaron dos equipos con 64 atletas en total.Treinta y ocho de ellos verán acción en el Interfacultades y el resto, aquí en la CONOFAI.“La intención fue hacer futbol, no dejar muchachos fuera del programa y vimos como opción la liga de CONOFAI”, comentó.Nevárez resaltó que el nivel de la Liga Intermedia es mucho más fuerte que el del Interfacultades y comentó que el objetivo de los Linces en su primer año, es llegar a playoffs.“Sabemos que es un reto fuerte y estamos dispuestos a tomarlo”, manifestó el coach, quien participó como coordinador defensivo del ITESM Chihuahua cuando la liga se fundó y ahora regresa a ésta.El torneo constará de cinco fechas de rol regular, semifinal y final.Los Indios jugarán los sábados, a las 14:00 horas, en el Complejo UACJ.

