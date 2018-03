Pasa susto

Nueva York— Deontay Wilder sobrevivió a una apaleada de parte de Luis Ortiz, luego noqueó al contendiente en el décimo round anoche para conservar su título de peso completo del CMB.Siendo conveniente para el invicto campeón de Alabama, fue una emocionante pelea por el transcurso de los últimos rounds tras una aburrida serie de manoteos y gesticulaciones por parte de Wilder que le dieron a Ortiz una sólida ventaja. Incluso después de que Wilder noqueara a Ortiz en el quinto round, la pelea se mantuvo a favor del cubano.Luego en el séptimo episodio, Wilder pareció tambalearse, pero nunca fue a dar a la lona. Se retiró a tumbos hacia su esquina al final de dicho round, y el fin parecía estar cerca para Wilder.Pero en lugar de ello, cerró el noveno con dos fuertes derechazos, y luego una serie de poderosas combinaciones en el 10mo. round dieron comienzo al desplome de Ortiz.Todo había terminado faltando tan sólo 55 segundos en el 10mo. round después de que Ortiz cayera por segunda ocasión en el round tras un gancho de derecha y el réferi David Fields detuvo el combate.“Simplemente tuve que encontrar mi ritmo otra vez y recurrir de vuelta a mis fundamentos”, dijo Wilder. “Y pude hacer eso. Esta noche demostré que yo soy un verdadero campeón”.Wilder, de 32 años, tiene ahora una marca de 40-0 con 39 nocauts. Esta fue la pelea más difícil para él, pero de alguna manera se mantuvo a la delantera en las tarjetas de puntaje de los tres jueces.La Associated Press registró un puntaje de 86 a 83 a favor de Ortiz al llegar al 10mo. round.Ortiz, de 38, tiene una marca de 28-1. No pudo estar más cerca de convertirse en el primer cubano de peso completo en ganar un cinturón tras finalmente haber tenido la oportunidad de enfrentarse a Wilder. La pelea originalmente había sido programada para noviembre, pero Ortiz resultó positivo en dos ocasiones en sus exámenes diuréticos de tener una substancia prohibida en su sistema.Wilder desaprovechó los primeros rounds con una falta de agresión y no tomando en serio el combate, mientras que el zurdo Ortiz daba su mejor esfuerzo.En el quinto round, con los abucheos de la multitud de 14 mil 69 espectadores que llenaron el Centro Barclays, Wilder finalmente consiguió conectar un sólido golpe. Eso lo hizo despertar y luego propició dos derechazos a la barbilla de Ortiz para enviarlo a la lona.Wilder no pudo terminar con él, y por poco acaban con el mismo Wilder dos rounds después. Ortiz se mostró muy dominante en esos tres minutos al grado que Wilder parecía estar desconcertado ante este cambio de suerte.Se corona venezolano UzcateguiJosé Uzcategui apaleó a Andre Dirrell por ocho rounds antes de que detuvieran la pelea a comienzos del noveno round dándole al venezolano el título interino de peso supermediano de la FIB.La pelea no fue para difícil para Uzcategui, quien fue descalificado el pasado mayo por un golpe tardío propiciado a Dirrell en un combate en el que Uzcategui iba ganando, así que el venezolano subió al ring con todo su poderío y no hubo quien lo parara.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.