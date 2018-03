Video apoyará a arbitros en Rusia 2018

Zúrich– En uno de los cambios más transcendentales en las reglas del fútbol que han regido durante 155 años, la FIFA recibió hoy luz verde para el empleo de las revisiones de video en la Copa del Mundo de Rusia en junio.Rusia 2018 será el primer Mundial con el videoarbitraje (VAR, por sus siglas en inglés), luego que la International Football Association Board (IFAB) avaló por unanimidad la tecnología pese a los resultados discordantes en las pruebas que se realizaron en partidos de alto nivel.La IFAB votó a favor de comenzar a actualizar las reglas escritas del deporte para incluir los árbitros asistentes de video, y dar a los organizadores de competencias la opción de usar el sistema, con la FIFA en el siguiente turno este mes.La decisión “representa una nueva era para el fútbol con la asistencia de video para los árbitros ayudando a incrementar la integridad y la justicia del deporte”, declaró la IFAB en un comunicado tras una reunión en Zúrich.La FIFA deberá tomar una decisión adicional para usar el VAR en el Mundial que arranca el 14 de junio. Esa decisión casi seguramente se concretará el 16 de marzo, durante la reunión de su Consejo en Colombia.El presidente de la FIFA Gianni Infantino ha dicho desde hace tiempo que los árbitros en el Mundial deben contar con la ayuda de la tecnología para revisar decisiones importantes en el torneo de 64 partidos.Las revisiones en video pueden “anular errores claros y obvios” y “incidentes serios no detectados” por árbitros del partidos relacionados con goles, penales, tarjetas rojas y confusión de identidades.Pese a ello, Infantino también reconoció que el sistema actual de VAR “no es perfecto”. En los 18 meses de pruebas en todo el mundo, las revisiones han sido más lentas de lo previsto y la comunicación ha sido confusa en los estadios.“El VAR en la Copa del Mundo ciertamente ayudará a tener una Copa del Mundo más justa “, dijo Infantino en una conferencia de prensa tras la reunión de la IFAB, “Si hay un error rave, será corregido”.Infantino agregó que la FIFA debe tener “la ambición de acercarse a la perfección”, incluso si algunos entrenados, jugadores y aficionados no estén aún convencidos del uso de la tecnología.La decisión del sábado está entre los cambios más fundamentales al fútbol desde que las reglas fueron codificadas hace 155 años.El VAR ha creado a menudo confusión en su primera temporada de pruebas, que incluye ahora más de 1 mil partidos en todo el mundo. Entre las competencias de primer nivel que lo usan ya están la Bundesliga alemana y la Serie A en Italia.Varios partidos en la Copa de Confederaciones del 2017 dejaron a muchos inseguros sobre qué estaban haciendo los árbitros. Las comunicaciones no eran claras durante las revisiones en video que duraron varios minutos en lugar de un puñado de segundos, que fue el objetivo propuesto en el 2016 cuando el protocolo para el uso del VAR tomó forma y comenzaron las pruebas.“Tenemos que acelerar las revisiones”, señaló Martin Glenn, el director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Inglaterra tras participar en la toma de la decisión. “La comunicación con los espectadores debe mejorarse. La gente en las tribunas no tienen claro lo que está ocurriendo”. (Graham Dunbar/Associated Press)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.