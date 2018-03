Siguen de pie

Una espectacular clavada de Matt Willms con tres segundos en el reloj rompió el empate en el marcador y le dio anoche a los Mineros de UTEP la victoria, 68-66, sobre los Mean Green de North Texas, y de paso el último boleto disponible para jugar en el Campeonato de la Conferencia USA a partir del próximo miércoles.El triunfo deja a los Mineros con una marca general de 11 ganados y 19 perdidos, y de 6-12 en la liga. Entran al torneo como los sembrados número 12, por lo que jugarán contra el sembrado número cinco, los Correcaminos de UTSA, el miércoles a las 5:30 pm.El partido fue cerrado de principio y a fin y al medio tiempo los Mineros perdían solamente por un punto, 29-28. La segunda mitad fue de constantes cambios en la ventaja en el marcador.Ryan Woolridge anotó los primeros puntos de la parte complementaria para que los Mean Green se fueran arriba 31-28, pero poco después Isiah Osborne con enceste de tres puntos ponía arriba a los Mineros 33-31.La mayor ventaja que llegaron a tener los Mineros fue de seis puntos, con 15:12 por jugar, pero poco más de tres minutos después North Texas logró el empate y la ventaja por un punto en dos tiros desde la línea de castigo de Zachary Simmons.Trece segundos después Omega Harris regresó la ventaja a los paseños, 45-44, y entonces los dos equipos se enfrascaron en un cerrado duelo hasta el final del encuentro, en el que los Mineros tomaban la ventaja por un máximo de dos puntos y los Mean Green por uno o máximo dos en una ocasión, hasta que UTEP se puso tres puntos arriba, 66-63, con un tiro libre de Evan Gilyard, con 1:19 en el reloj.El equipo paseño cayó entonces en una sequía de un minuto y 13 segundos, que fue aprovechada por North Texas para empatar el juego a 66 puntos con 15 segundos por jugar.Los Mineros tuvieron un porcentaje de efectividad en tiros al aro de 51.0 por ciento (26-51), de 41.2 por ciento en disparos de tres puntos (7-17) y de 52.9 por ciento en tiros de castigo (9-17). Los Mean Green encestaron 23 de 56 tiros al aro (41.1 por ciento), 4 de 15 en disparos de tres puntos (26.7) y 16 de 23 desde la línea de castigo (69.6).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.