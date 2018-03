Ni vencido ni vencedor

Guadalajara— Chivas y América no se hicieron daño en una nueva edición del Clásico Nacional, al empatar 1-1 en el Estadio Akron.Al minuto 20 Jesús Godínez sorprendió a los americanistas y aventajó con un zurdazo a las Chivas, luego de un gran cabezazo que le envió Eduardo López.Pero al ‘24 Oribe Peralta le puso hielo a la ventaja rojiblanca, cuando Renato Ibarra desbordó y le mandó un servicio y el delantero dio media vuelta mandó el esférico al fondo de la portería de Rodolfo Cota para el 1-1.El América llegó al Clásico en el liderato de clasificación, mientras que las Chivas como penúltimas de la tabla, sólo arriba del Atlas.Aguascalientes, Ags.— Santos se hizo del liderato del Clausura 2018 al vencer a Necaxa.Los Guerreros, segundos antes de la Jornada 10, llegaron a 20 unidades y así superaron al América que se quedó con 18 luego de su empate 1-1 ante Chivas en el Clásico Nacional.Los Rayos fueron quienes abrieron el marcador al minuto 15 en el Estadio Victoria luego de que Fernando González lanzara un pase filtrado que tomó Víctor Dávila de frente al arco y sin marca para después quitarse a Jonathan Orozco y disparar a las redes.La ventaja le duró poco a los locales dado que al 18’ Djaniny Tavares puso paridad en la pizarra tras salir avante entre dos defensores rivales y disparar cruzado al arco necaxista.El triunfo se materializó para Santos con un autogol de Igor Lichnovsky al 37’, quien cambió la dirección a un remate de Julio Furch.Monterrey, NL— Los Rayados perdieron su paso invicto en casa en el Clausura 2018 al caer 3-1 con Puebla, quien tenía 25 años sin ganarle al Monterrey como visitante.El equipo de Antonio Mohamed parecía en un partido a modo, pues desde el minuto 9 ya estaba arriba en el marcador, cuando Rogelio Funes Mori marcó con un zurdazo y colaboración del portero Moisés Muñoz.Puebla al 26’ logró la igualada en una gran jugada de conjunto. Lucas Cavallini le dejó un gran balón a Alejandro Chumacero dentro del área, éste sacó a Hugo González, su disparo fue tapado en la línea de gol, pero Omar Fernández estaba atento a la cita para empujar el empate.Y apenas unos momentos antes del medio tiempo, la visita volvió a pegar. Brayan Angulo metió un centro que abanicó Efraín Velarde, le cayó a Luis Venegas dentro del área y sacó un derechazo letal en un golazo.En la parte complementaria, el Monterrey buscó la suya, pero quien encontró fue el Puebla, que con gol de Cavallini en un contraataque sentenció el partido a los 89’.León— Pumas se olvidó de el futbol que los colocó en el primer sitio de la clasificación y llegaron a cuatro encuentros sin victoria luego de ser goleados 3-0 por el León.Toluca vs Pachuca11:00 a.m. / Televisa y UTDNVeracruz vs Tigres5:00 p.m. / TV Azteca

