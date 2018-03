Doblete de Sergio ‘Gordo’ Durán y el primer gol de Luis Mario Muñoz en Tercera División, dieron el triunfo de 3-0 a los invictos Bravos FC Juárez sobre Xoloitzcuintles de Caliente, en un duelo entre el líder y sublíder del Grupo XIII.“Es uno de mis mejores días de mi vida”, declaró Muñoz.A los 14 años, Luis compite contra jugadores cuatro años o más mayores que él.También más altos y fuertes, circunstancia a la que dijo, ya está acostumbrado.“No es nada que sea diferente, No importa de qué tamaño estén, siempre voy a meterle con todo”, enfatizó.Adelante el FC Juárez dos goles contra cero, al 66 de acción, el futbolista juarense originario de la Colonia 16 de Septiembre, de alrededor de 1.60 metros, ex jugador de Tigres Juárez y Cosmos, clavó el tercer dardo en el pecho de los Xolos.Luego de un tiro de esquina de la escuadra con sede en Hermosillo, Sonora, vino el desdoble de los Bravos.El defensa José Rodríguez cedió la pelota a Durán, quien a su vez mandó un pase filtrado al espacio.A toda velocidad, Luis Mario tomó el redondo, anticipó, sacó al portero Adán Alberto Portillo y ante el inútil cierre de un zaguero, meció las redes y puso las cifras definitivas al marcador.“Agradecido con Dios que me dio la oportunidad de meter el gol, trabajamos el partido toda la semana y se dio el resultado”, expresó.El gol despertó la alegría de sus compañeros, del cuerpo técnico y directiva del equipo, quienes entre bromas y sonrisas, lo felicitaron ampliamente.Luego que los Bravos estrellaron un balón en el poste a los tres minutos, Durán colocó el 1-0 con un cabezazo a los 37 minutos, a servicio de Omar Flores.También con la testa, Durán peinó un centro por banda izquierda de Jesús Salazar y el remate a segundo palo, dejó sin oportunidad al cancerbero Portillo, para el 2-0, al minuto 51.Antes del gol de Muñoz, también en el segundo tiempo vino un tiro lejano del FC Juárez, el portero visitante hizo confianza y dejó pasar el balón que cimbró el poste de los Xolos.Con la victoria en la fecha 19, los Bravos, quienes no tienen derecho a ascenso, llegaron a 50 unidades en el citado pelotón.

