Colapso de Cruz Azul

Ciudad de México– Cruz Azul no puede con el Estadio Azul.La Máquina ligó cinco cotejos sin triunfo en casa y ocho sin ganar en el Clausura 2018 tras caer 1-0 con Gallos Blancos de Querétaro.Los celestes batallaron para abrir el marcador y de no ser por Jesús Corona, pudieron quedar pronto abajo en el marcador.Y para cuando el conjunto cementero encontró el arco, apareció el portero brasileño Tiago Volpi, que le detuvo un penalti mal cobrado al chileno Francisco Silva, al 50’.Ahí aparecieron los abucheos y reclamos para Pedro Caixinha y sus celestes, mismos que aumentaron al 81’ con un autogol de Enzo Roco, quien desvió un remate cruzado de Camilo da Silva Sanvezzo, en un contragolpe emplumado.Con dos derrotas y tres empates como local, Cruz Azul se aleja poco a poco de la Liguilla, pues tras 10 jornadas apenas suman 8 puntos, en el lugar 15 de la clasificación.El Querétaro se mostró cómodo en la cancha del Azul, que alberga por último torneo a La Máquina.Los dirigidos por Luis Fernando Tena, quien fuera DT de La Máquina en el único título que el club obtuvo en el Estadio Azul, exigieron pronto las intervenciones de Corona.Al 27’, el arquero tapó con los puños un disparo a primer poste, y luego al 42’ Luis Noriega voló un remate solo frente al arco.Poco antes apareció Volpi, quien le tapó un remate sin marca de Ángel Mena, que hizo una pared con Martín Cauteruccio, al 33’.Seis minutos después, el arquero brasileño desvió un potente disparo de Adrián Aldrete.Todo pudo cambiar si Silva hubiera aprovechado la pena máxima que el silbante Marco Ortiz pitó tras una falta sobre Mena, sólo instantes después de lo que pareció una mano de Felipe Mora.Pero Cruz Azul no puede con sus fantasmas y el chileno falló.Pasaron 5 años y medio para que La Máquina ligara tantos partidos sin ganar en casa, sólo que ahora pone en juego el proyecto de Caixinha.Querétaro llegó a los 12 puntos, pero más importante suma en el tema del No Descenso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.