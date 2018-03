Camino a consolidar su sueño dentro del beisbol, el joven lanzador juarense Carlos Eduardo Molina Torres fue firmado ayer por los Diablos Rojos del México, producto de los try outs que la organización de la Liga Mexicana realizó en esta ciudad.Molina, lanzador zurdo y de 17 años de edad, llamó la atención de los scouts de los Diablos Rojos por sus actuaciones en las primeras jornadas del Regional de Beisbol de primera fuerza de esta frontera, donde juega con el representativo de Pinturas Premier.Lanzando rectas de hasta 87 millas, Molina Torres asistió a los tryouts del pasado viernes en el estadio Carta Blanca y ayer en otra serie de pruebas realizadas con su equipo de la Liga Juvenil Goyito Rentería, acabó de convencer a los buscadores y ahí mismo estampó su firma, acompañado de sus padres.“Me siento muy agradecido porque se me da la oportunidad de seguir creciendo y tener nuevas oportunidades en un beisbol más alto de lo que se juega aquí”, dijo. “Agradezco a Dios y a mi familia, por el apoyo que siempre me han dado y han estado conmigo en las buenas y en las malas”.Estudiante del sexto semestre del Colegio de Bachilleres plantel 5, Carlos Eduardo juega al beisbol de los 6 años de edad. Sus inicios fueron en la Liga Villahermosa donde formó parte de varias escuadras, como Rangers, Indios, Venados, Indians.De los 11 a los 13 años militó en la Liga Satélite y después volvió a la Liga Villahermosa, por lo que hoy ya como juvenil defiende los colores de Transportes Hermanos Ramírez.“Ahora hay que seguirle echando ganas, porque hay que luchar por nuestros sueños y trabajar duro para alcanzarlos”, agregó Molina.Víctor Ledezma, director de scouts de los Diablos Rojos, llegó a esta ciudad la mañana de ayer para confirmar lo que los scouts de avanzada le habían informado y al ver las cualidades de Molina Torres no dudó en firmarlo para la organización.“Es (Molina) un muchacho que tiene tremendas condiciones para crecer en esto del beisbol”, dijo Ledezma. “Lo vamos a llevar pronto a nuestra academia en Oaxaca y Monterrey y si se aplica en el trabajo es un prospecto que puede llegar pronto a los Padres de San Diego, organización de Grandes Ligas que tiene convenio de trabajo con los Diablos”.Ledezma mencionó que ya habló con los scout de los Padres y les platicó del juarense. “Me dijeron que si incrementa unas 3 o 4 millas en sus lanzamientos, estaremos hablando de cosas mayores con el”, informó Ledezma.En relación a los try outs que se hicieron el viernes y el sábado por la mañana en el Estadio de beisbol Carta Blanca, al que asistieron 85 peloteros de distintas edades, Ledezma mencionó que se van con un grato sabor de boca.“Hay mucho material que estamos seguro que podemos llevar a otras instancias, vamos a regresar en unos 15 o 20 días y checaremos a varios jugadores que ya tenemos en la mira en base a sus resultados del try out”, informó Ledezma.El director de scout agregó que se planeará un try out en la región del Valle de Juárez e incluso se conseguirá la autorización para hacer uno en El Paso.