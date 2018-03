Es Tatis esperanza de Padres

Peoria, Arizona— No hay dudas del pedigrí de Fernando Tatis Jr. para jugar en las Grandes Ligas.Apenas a los 19 años, el fenomenal prospecto está en sus primeros entrenamientos de primavera con los Padres de San Diego. Es el hijo de un exjugador de las Mayores y, hasta que Eric Hosmer fue firmado como agente libre, era probablemente el único jugador en la organización al que los fanáticos de los alicaídos Padres estaban deseosos de ver.Si el torpedero juega tan bien como lo hizo el año pasado en su ascenso de Clase A a Doble-A, pudiera ser subido a las Mayores, quizás en septiembre.¿Por qué es tan bueno, tan joven?“Este muchacho nació para jugar en Las Grande Ligas”, dijo su padre desde San Pedro de Macorís, en la República Dominicana.Tatis Jr. nació el 2 de enero de 1999, apenas antes del inicio de la tercera campaña de su padre en las Mayores. La carrera de 11 años de Fernando Tatis padre concluyó apenas hace ocho años.“Yo estaba allí jugando para los Cardenales”, dice el padre. “En cuanto él abrió sus ojos todo lo que vio fue beisbol de Grandes Ligas”.Apropiadamente, Tatis Jr. es la cara de la reconstrucción de los Padres, centrada en jugadores jóvenes. Fue obtenido cuando el equipo abandonó su fallido intento de ganar inmediatamente con veteranos costosos, llegando de los Medias Blancas como parte del acuerdo que envió al abridor James Shields a Chicago en junio del 2016.Tatis Jr. dijo que habla con su padre por teléfono todos los días.Tatis padre va a visitar a su hijo en los entrenamientos de primavera. Tatis Jr. bateó un impresionante jonrón a la banda opuesta en su segundo turno al bate en la primavera y ha estado haciendo buenas jugadas en el campo corto.“Él está feliz por mí”, dijo Tatis, el jugador más joven en los campos de entrenamiento de las Mayores. “Él me trajo a este deporte desde que yo era pequeño y ahora aquí estamos, haciendo cosas y jugando el buen beisbol”.Tatis recuerda haber estado todo el tiempo con el equipo de niño.“Recuerdo a mi padre llevando al terreno. Era divertido. Era algo que amaba y fue el primer amor lo que he traído a este deporte”.El gerente general de los Padres A.J. Preller estaba con los Rangers de Texas cuando vio por primera vez a Tatis Jr., cuando éste tenía 14 o 15 años. Tatis Jr. terminó firmando con los Medias Blancas. El departamento de cazatalentos de los Padres estaba monitoreando su desarrollo, así que cuando los Padres enviaron a Shields a Chicago, el joven jugador era “una prioridad”, dijo Preller.Cal Quantrill, también hijo de un ex jugador de las Mayores, jugó con Tatis Jr. del año pasado.“Su talento es real”, dijo Quantrill. “Él obviamente es extremamente joven, pero muy talentoso, más allá de su edad”.Pero el mayor fanático de Tatis es su padre.“Les digo, ellos van a tener un torpedero por mucho tiempo, porque apenas tiene 19 años. ¡Dios mío! pudiera tener 20 años. ¿Quién sabe?”, dijo, entre risas.

