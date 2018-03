Aly Raisman se pasó meses llamando al Comité Olímpico de Estados Unidos y a la Federación de Gimnasia a que examinasen seriamente cómo la conducta abusiva del médico Larry Nassar había sido tolerada por tanto tiempo.Frustrada por lo que considera falta de progreso, la ganadora de seis medallas olímpicas espera ahora poder conseguir respuestas en la corte.Raisman presentó una demanda contra ambas organizaciones, diciendo que las mismas “sabían o debían haber sabido” de los patrones abusivos de Nassar, un exmédico del equipo nacional ahora en prisión por abusar sexualmente de deportistas y otras menores.Raisman presentó su demanda en California el miércoles. En ella alega negligencia del comité olímpico y la federación por no asegurarse de que se seguían los protocolos apropiados para el monitoreo de Larry Nassar. Nassar, que es nombrado como coacusado en la demanda, cumple sentencias a décadas en prisión por abusar sexualmente de algunas de las principales estrellas de la gimnasia estadounidense y otras niñas, y adolescentes, además de delitos de pornografía infantil.Raisman, de 23 años y capitán de los equipos de gimnasia que ganaron las medallas de oro en las olimpiadas del 2012 y 2016, dice que fue avisada por Nassar en varias localidades a partir del 2010, incluyendo en la instalación del equipo nacional en el centro de entrenamientos Karolyi Ranch en Texas y en los juegos de Londres en el 2012. Raisman dijo que inicialmente sintió que estaba recibiendo tratamiento médico necesario por parte de Nassar, antes de darse cuenta del abuso. Lidió con vergüenza, culpa y depresión como consecuencias, dijo.Nassar se pasó tres décadas trabajando con la federación estadounidense de gimnasia ates de ser despedido en el 2015 tras quejas sobre su conducta. Continuó trabajando en la Universidad Estatal de Michigan hasta el otoño del 2016, antes de ser encausado federalmente. Raisman dijo que el comité olímpico y la federación le permitieron a Nassar seguir abusando de deportistas al no informarle a la universidad sobre la conducta que llevó al despido del médico.Laas dos organizaciones rompieron sus mandatos declarados de proteger a los niños en sus programas al no revelar la conducta pasada de Nassar a deportistas y padres, dice la demanda.Raisman se suma a una lista de más de 100 demandas civiles presentadas contra Nassar y la federación de gimnasia. McKayla Maroney, compañera de Raisman en las olimpiadas del 2012, nombró al comité olímpico estadounidense como coacusado en una demanda que presentó en diciembre.

