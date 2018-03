Defienden Brujos y La Tribu lo invicto

Con sólo dos equipos invictos, los líderes Brujos (4-0) y La Tribu Little Caesars (3-0), novena que tiene un juego pendiente, hoy sábado, a las 14:00 horas, en distintos inmuebles de la ciudad, se jugará la quinta jornada del torneo regional de beisbol 2018 “Héctor ‘Bomba’ Pérez”.En el Estadio Carta Blanca, los Brujos, por quienes verá actividad desde la lomita de los disparos Edgar Martínez, prospecto de Arizona Diamondbacks, enfrentarán a los Piratas (0-4), que no han ganado y han tenido un muy complicado inicio de campaña.A su vez, los sublíderes peloteros de La Tribu, irán al campo del ‘Tec de Juárez’ donde se medirán a las Liebres, quienes tampoco han saboreado la victoria y tienen un récord de 0-3.En Villa Ahumada, la novena de aquella población (2-1) que tiene en sus filas al lanzador Darío Gardea, prospecto de Tigres de Detroit, recibirá a Jilotepec (1-2).La Liga Villahermosa (2-2) que perdió el invicto la semana anterior, sucumbió dos veces y cayó del segundo al sexto lugar, se verá las caras con Overs (2-1), en un juego que, en el papel, promete ser de tú a tú, en el campo Jilotepec.En el Parque Jaime Canales Lira, Pinturas Premier (1-3) que el fin de semana anterior logró su primera victoria, enfrentará a los Aledanes (2-1).El pitcher derecho sonorense Luis Fernando Miranda, recién contratado por la Zona Uno de Beisbol, no lanzará este fin de semana, sino hasta el próximo, informó el jurisdiccional Juan Pedro Plascencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.