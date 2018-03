Ciudad de México— La Selección Nacional Femenil hilvanó su segunda goleada en el torneo de Turquía al doblegar por 5-1 a su similar de Jordania.El conjunto nacional tuvo un partido muy a modo y no desperdició la oportunidad de llevarse una victoria muy holgada.El marcador lo abrió al minuto 24, Renaé Cuéllar por la vía penal, luego de que derribaron a Ariana Calderón.Jordania reaccionó rápidamente y dos minutos después encontró el empate 1-1.En este partido, el técnico Roberto Medina realizó varios ajustes en su alineación para ver en acción a otras jugadoras que no hablan tenido tantos minutos.Para el complemento, Kaitlin Johnson puso el 2-1 al 62’, sin encontrar resistencia de parte de sus rivales.Charlyn Corral, quien entró para el complemento, no podía irse en blanco y luego del cobro de un tiro libre anotó el 3-1.En los últimos minutos, Stephany Mayor se despachó con un doblete para poner el 5-1.El 4-1 lo hizo Stephany al 73’, aprovechando un pase de Nancy Antonio y el quinto llegó al minuto 83,’ tras una asistencia de Charlyn.Esta fue la alineación del cuadro nacional: Cecilia Santiago, Vanesa Flores, Annia Mejía, Cristina Ferral, Greta Rojas (Mónica Flores 60’) Tania Morales (Karla Nieto 60’) Nancy Antonio, Ariana Calderón (Mónica Ocampo 53’), María Sánchez (Stephany Mayor 60’), Renae Cuéllar(Charlyn Corral 53’) y Kiana Palacios (Kaitlyn Johnson 53’),El próximo domingo el Tri Femenil se enfrentará a Polonia.

