Ciudad de México— América procurará mantenerse invicto y en la punta de la clasificación cuando visite el sábado a un Chivas que busca salir de su crisis para tratar de meterse a la pelea por clasificarse a la liguilla, en el choque que se roba los reflectores de la décima fecha del torneo Clausura mexicano.Las Águilas, que a media semana eliminaron al Saprissa de Costa Rica en la Concacaf, acumulan dos empates consecutivos en el torneo local pero con sus 17 puntos son líderes por tercera fecha consecutiva.“En este momento América está mucho más arriba que Chivas y ellos tienen la esperanza de ganar el clásico para salvar su torneo”, dijo el delantero azulcrema, Oribe Peralta. “Nos hemos mantenido bien a lo largo del torneo y esperamos hacerlo así hasta el final y poder conseguir el campeonato, que es a lo que aspiramos, no a ganar el clásico”.América es el único invicto del torneo y busca iniciar un torneo sin revés luego de 10 fechas por primera vez desde el Clausura 2002.Chivas vive un momento muy diferente. Desde que se coronó campeón en el Clausura del año pasado apenas ha ganado cinco de 26 encuentros y actualmente posee sólo siete puntos con los que se ubica penúltimo entre los 18 equipos de la máxima categoría.El partido ante el América podría ser la última llamada para el equipo del argentino Matías Almeyda que corre el riesgo de quedar fuera de la liguilla por segunda temporada consecutiva.“Los clásicos son partidos aparte, partidos diferentes donde nosotros tenemos una posibilidad”, dijo Almeyda. “Tenemos muchos jugadores de fuerzas básicas que viven el clásico desde chicos, así que será un partido interesante, el América viene muy bien, juega bien, tiene un gran plantel y un buen sistema futbolístico, así que será un partido muy lindo”.HOY POR TVChivas vs América8:06 p.m. / Chivas TV y TDNCruz Azul vs Querétaro4:00 p.m. / Televisa y TDNMonterrey vs Puebla6:00 p.m. / Televisa y UTDNNecaxa vs Santos8:00 p.m. / TelevisaLeón vs Pumas6:06 p.m. / Fox Sports 2 e Imagen

