Aconfirmar que el triunfo sobre el Tampico Madero no fue obra de la casualidad, en busca de una victoria que los encamine a una buena racha y a la Liguilla, los Bravos FC Juárez recibirán hoy, a las 17:00 horas, a los Potros de Hierro del Atlante, en partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2018.El choque entre dos de las tres escuadras equinas (Bravos y Atlante), en el Ascenso MX, trae buenos recuerdos para los jugadores del FC Juárez y sus aficionados, el triunfo por global de 3-1 en la final del Apertura 2015.Iván Vázquez, el arquero que custodió la puerta de Bravos en la referida final, jugará esta tarde su primer partido como titular en la liga, en la presente campaña, a raíz de la expulsión y castigo a Enrique Palos.“Tranquilo, uno siempre trabaja para jugar, esperando la oportunidad cuando se presente y desgraciadamente se presentan estas cosas que uno no quiere jugar por una lesión o una expulsión de un compañero, pero, bueno, así es el futbol y ahora me toca a mí estar ahí el día de mañana –hoy- y tratar de hacer lo mejor posible para que el equipo salga con los tres puntos”, expuso.Vázquez Mellado comentó que los Bravos habían buscado la victoria por varias semanas, por lo que el éxito a costa del Tampico Madero ya lo merecían.“Es un buen punto para empezar a levantar ya que viene el cierre del torneo y bueno, esperemos seguir jugando como lo venimos haciendo y que los resultados se nos empiecen a dar”, afirmó.La víspera del duelo contra Atlante, escuadra contra la que han sostenido siete partidos, con saldo de tres victorias para cada conjunto y un empate, Iván afirmó que el Ascenso MX es una liga muy pareja y los visitantes vienen a encerrarse al Estadio Olímpico Benito Juárez.“No hay un equipo que robe o que sobresalga de los demás. La verdad, creo que todos los equipos te juegan igual y cuando ven la oportunidad, de a la mejor, de arrancarte un punto en casa o hasta los tres, imagínate como se encierran. Así es la división, así se juega. En Primera División se juega totalmente diferente y bueno, hay que estar acostumbrados y preparados a eso”, manifestó.Acerca de los Potros de Hierro que dirige Sergio Bueno afirmó que es un buen equipo.“Conozco a su entrenador, claro que trabaja muy bien. Va a ser un partido muy complicado y nosotros también nos hemos preparado muy bien para conseguir los tres puntos y ojalá se nos den mañana –hoy-”, indicó.Iván Martínez será el árbitro central del partido y tendrá como auxiliares a Edgar Magdaleno Castrejón y a Luis Geovani Castillo.Uriel Olvera fungirá como cuarto oficial.

