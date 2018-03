Dejan Kovalev y Mikhalkin a un lado la amistad

Nueva York— Para alguien que fue uno de los más temidos boxeadores, Sergey Kovalev no parece tan intimidante.Colocó el brazo en el hombro de su contrincante y se tomó el tiempo para platicar y posar juntos para las fotografías, como viejos amigos.Y lo son, Kovalev ha dicho que conoce a Igor Mikhalkin desde que tenía unos 17 años, cuando eran compañeros amateurs en Rusia.Aunque este sábado eso no significará nada.“Somos amigos, y sólo los amigos pueden derrotarse uno al otro sin enojarse”, dijo Kovalev.Se reunirán en el Theater del Madison Square Garden para la pelea por el título semipesado de la Organización Mundial de Boxeo que Kovalev, que tiene un récord de 31-2-1 y 27 nocauts, recuperó en su última pelea después de perderlo en la primera de sus derrotas consecutivas ante Andre Ward.Kovalev ha cambiado mucho desde entonces, sin embargo, “Krusher” quiere demostrar que su poder punitivo no ha cambiado.“El sábado por la noche será una pelea interesante porque vamos a tirarnos golpes muy pero muy duro”, dijo Kovalev.El combate contra Mikhalkin, quien tiene un récord de 21-1 y 9 nocauts, es una de dos peleas por el título en la División de las 175 libras, que habrá en la cartelera del sábado, la cual será televisada por HBO.Dmitry Bivol, con marca de 12-0 y 10 nocauts, quien también es ruso, defenderá su cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en contra del cubano Sullivan Barrera, con récord de 21-1 y 14 nocauts, en el otro combate.A Barrera le ofrecieron inicialmente la pelea contra Kovalev, en lo que habría sido un enfrentamiento entre peleadores cuyas únicas derrotas han sido ante Ward: en lugar de eso aceptó menos dinero para la pelea por el cinturón de Bivol y Kovalev terminó enfrentando a Mikhalkin.Después del tiempo en que eran amateurs, tomaron caminos separados, Kovalev de 34 años, logró ganar tres peleas por títulos semipesados y participar en combates importantes en Estados Unidos.Frente a frenteSergey Kovalev vs Igor Mikhalkin34 años Edad 32años1.83m. Estatura 1.85 m1.84m Alcance 1.86 m31-2 -1 Récord 21-1-0(27KOs) (9KOs)8:05 p.m. / HBO10:00 p.m. / Televisa

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.