Apunta más alto

Nueva York— Deontay Wilder tiene grandes planes, los cuales no incluyen de manera particular a Luis Ortiz, contra el que Wilder defenderá su título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, hoy por la noche.Wilder está tratando de conseguir un combate con el también campeón Anthony Joshua –tan pronto como sea posible.Ésa no es necesariamente una medida inteligente, si ve más allá de su contrincante.Wilder se encogió de hombros y soltó una sonora carcajada.“No hay un factor que sea difícil”, comentó Wilder sobre la pelea que se transmitirá en Showtime y se efectuará en el Barclays Center.“Él hace algunas buenas cosas como boxear empleando las destrezas fundamentales. Todos los boxeadores cubanos lo hacen, ellos enseñan eso y lograr usar bien sus combinaciones”.“Ortiz no tiene nada, tal vez unos tres rounds. No, tal vez tenga cuatro rounds buenos. Voy a terminarlo de una manera devastadora, para enviarle un mensaje a Joshua. Para decirle a Joshua que haga lo que haga debería estar preocupado por enfrentarme”.La última defensa de Wilder fue como una broma.Ortiz abandonó la pelea cuando dio positivo para una sustancia que mejora el desempeño físico, y Bermane Stiverne entró en su lugar.Eso duró menos de un round.El hecho de que hasta Wilder se molestara por pelear contra Stiverne, quien no tenía condición física, fue un enfado para el astro de Alabama, quien no tuvo que sudar mucho para mejorar su récord a 39-0 con 38 nocatus; Stiverne llegó al final del 2015.“Me quedé decepcionado la primera vez que mi manejador me llamó para decirme que Ortiz no había pasado la prueba y que usó esa droga por segunda ocasión”, comentó Wilder.“Yo estaba muy preparado para esa pelea que había sido muy publicitada y cuando escuché eso, me sentí abatido”.“Es la segunda vez que lo hace, odio decir eso pero es un hecho. Yo tengo un récord de 39-0 y fue fácil lograrlo. Él debería sentirse bendecido por esta oportunidad, debería besarme los pies”.Aunque, Ortiz de 38 años, quien tiene un récord de 28-0 con 24 nocauts, no tiene intención de hacer eso, ni planea sentirse intimidado por Wilder.Frente a frenteDeontay Wilder vs Luis Ortiz32 años Edad 38 años2.01m Estatura 1.93 m.2.11m Alcance 2.13m39-0-0 Récords 28-0-0(24KOs) (38KOs)7:00 p.m. / Showtime