Cyborg entra al rescate

Las Vegas— Cris “Cyborg” Justino, se estaba relajando en Portugal hace menos de cuatro semanas cuando la campeona de peso pluma de la UFC recibió una llamada telefónica pidiéndole que salvara el evento de la UFC 222, mismo que se ha visto plagado de lesiones.“Yo les dije, ‘¿Por qué me llaman? ¡Estoy de vacaciones!” según recordó entre risas. “Pero ya me conocen. Comencé a entrenar otra vez cuando aún estaba en Portugal”.Luego que el campeón de peso pluma, Max Holloway, tuvo que abandonar la pelea en el evento principal contra Frankie Edgar debido a una lesión, Cyborg acordó participar en la UFC 222 de imprevisto y contra una oponente con la que no está familiarizada —y a sólo nueve semanas después de su difícil victoria a cinco rounds sobre Holly Holm en el mismo octágono en Las Vegas en la UFC 219.Justino se enfrentará a la poca conocida Yana Kunitskaya el sábado por la noche debido que ella firmemente cree en la antigua máxima deportiva que dice que una campeona debe pelear contra quien sea en el momento que sea.“Con esto les demostraré que eso es verdad”, dijo Cyborg. “Si alguien toca a tu puerta y dice, ‘Hey, Cris, te voy a patear el trasero’, tú no puedes decir, ‘está bien, déjame descansar unos 10 minutos y luego peleamos’”.Ahora ese llamado a la puerta será para Kunitskaya, una simpática rusa de peso gallo que hará su debut en la competencia de peso pluma en la UFC. Cyborg es favorita en la Arena T-Mobile, pero todo aquel que no sabe lo impredecible que pueden llegar a ser las artes marciales mixtas podría llegar a asumir que Cyborg sólo participará para cobrar un cheque.“He peleado toda mi vida, y sé que tengo una oportunidad”, dijo Kunitskaya, quien también está compitiendo de imprevisto. “Es una oportunidad para pelear contra la mejor mujer en el mundo, es por eso que la voy a aprovechar”.UFC 222Sábado 3 de marzo de 2018T-Mobile ArenaLas Vegas, Nevada8:00 p. m. / PPVPELEA ESTELARCris Cyborg vs Yana KunitskayaBrasil País Rusia19-1-0 Récord 10-3-01.72 m estatura 1.72 m65.7 kgs. Peso 65.7 kgs.COESTELARESFrankie Edgar vs Brian OrtegaSean OíMalley vs AndreSoukhamthathSteven Struve vs Andrei ArlovskiCat Zingano vs Ketlen Vieira